Smartes Laden daheim: Rivian holt WeaveGrid an Bord

WeaveGrid kündigt an, Kunden von Rivian den Zugang zu seinen eigenverwalteten Energieversorgungsprogrammen zu ermöglichen. Via diese Programme sollen die E-Auto-Besitzer ihr Ladevorgänge daheim flexibler gestalten können – und zwar sowohl netzdienlich als auch vorteilhaft für das eigene Portemonnaie, denn die von den Kunden selbstständig zeitlich verlagerten Ladevorgänge werden monetär belohnt.

„Da mehr als 80% der E-Fahrzeuge zu Hause aufgeladen werden, ist die Optimierung des Ladens zu Hause einer der größten Hebel zur Reduzierung von Emissionen und Kosten. Für OEMs ist es jedoch nach wie vor eine Herausforderung, sich mit mehr als 3.000 US-Versorgungsunternehmen zu koordinieren“, schreibt WeaveGrids in einer begleitenden Mitteilung. Das Unternehmen hat sich auf auf die Rolle zwischen OEMs und Kunden spezialisiert und bietet die entsprechende Ladesoftware, um das intelligente Laden an der Schnittstelle von Mobilitäts- und Energiesystem zu ermöglichen. Dank der Tools können Rivian-Fahrer künftig den Ladevorgang auf Zeiten verlagern, in denen die Energie billiger und oft auch sauberer ist. Gleichzeitig bliebt gewährleistet, dass das Auto den vom Kunden gewünschten Ladezustand erreicht.

„Diese Zusammenarbeit ist ein Beispiel für den Einfluss, den echte softwaredefinierte E-Fahrzeuge bei unserem Übergang zu einer nachhaltigeren Zukunft haben werden – sie ermöglichen es den Kunden von Rivian, einen größeren Nutzen aus ihren Fahrzeugen zu ziehen und zu einem Netz beizutragen, das für alle zuverlässiger und sauberer ist“, kommentiert Wassym Bensaid, Chief Software Officer bei Rivian. Es sei auch sichergestellt, dass die intelligenten Ladefunktionen kontinuierlich erweitert und aktualisiert werden können, „je nach den Anforderungen der Energieversorger und des Stromnetzes“.

„Unsere Zusammenarbeit mit Rivian ist ein bedeutender Schritt nach vorne, um die Reichweite und den Einfluss der EV-Programme unserer Kunden zu erhöhen“, ergänzt Apoorv Bhargava, Mitbegründer und CEO von WeaveGrid. „Die Integration mit der robusten Software-Plattform von Rivian ermöglicht es uns, netzabhängiges Laden in Echtzeit anzubieten und gleichzeitig das ohnehin schon erstklassige Fahrerlebnis weiter zu verbessern.“

WeaveGrid kooperiert bei der Ladesoftware sowohl mit Energieversorgern als auch mit Auto- und Ladeinfrastrukturherstellern. Zu den bedeutendsten Partnern des Unternehmens aus dem Energiebereich gehören u.a. Xcel Energy, Exelon, DTE, PG&E und Southern Company.



