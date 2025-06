Ehang stattet E-Flugtaxis mit Akkus von Gotion High-Tech aus

Noch im April meldete der chinesische Flugtaxi-Hersteller Ehang für seinen elektrischen Senkrechtstarter EH216-S nun alle Genehmigungen erhalten zu haben, um den kommerziellen Flugbetrieb aufzunehmen zu können. Damit verbunden kündigte Ehang an, zeitnah an seinen Standorten Guangzhou und Hefei erste Flüge anbieten zu wollen. Nun meldet das Unternehmen, die eVTOLs der EH216-Serie mit neuen Batterien ausstatten zu wollen – zugeliefert von Gotion High-Tech. Die Akkus auf Basis von 4680-Rundzellen sollen dabei zu „einer deutlichen Leistungssteigerung“ der Flugtaxis führen. Genannt werden etwa eine größere Flugreichweite und eine höhere Leistungsabgabe. Präziser wird das Unternehmen an dieser Stelle aber nicht.

Beide Seiten hatten bereits 2023 eine Rahmenvereinbarung sowie kürzlich eine verbindliche strategische Partnerschaft vereinbart, um die Verbesserung des EH216-Antriebssystems gemeinsam anzugehen. Wie groß die Batterie nun konkret ausfällt, behalten die Partner ebenfalls für sich. Es soll sich aber um eine maßgeschneiderte Batteriesystemlösung handeln, die „die Betriebseffizienz der EH216-Serie in verschiedenen Einsatzszenarien steigern und die Kommerzialisierung unterstützen“ soll. Und: Auch bei künftigen eVTOL-Modellen von Ehang wollen die Unternehmen kooperieren.

„Gotions fortschrittliche zylindrische Batteriezellentechnologie […] wird die Leistungsgrenzen der EH216-Serie erweitern“, bekräftigt Feng Shuai, Senior Vice President von Ehang. Aktuell erreicht das Modell eine maximale Fluggeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde und höchstens eine Flugdauer von 25 Minuten – bei einem maximalen Startgewicht von 650 kg.

Grundsätzlich kommt das zweisitzige Elektro-Flugtaxi von Ehang übrigens ohne Pilot aus – es kann sich also autonom bewegen. Der Hersteller hat mit seinem selbstfliegenden E-Flugzeug dieses Jahr bereits einen ersten Demoflug in der Innenstadt von Shanghai absolviert. Außerdem hat Ehang mit seinem Kunden Shanghai Hynfar Aviation den Probebetrieb für Rundflüge am Huangpu-Fluss in Shanghai aufgenommen. Und im März gab Ehang on top bekannt, zusammen mit dem Automobilkonzern JAC eine Flugtaxi-Fabrik errichten zu wollen.



