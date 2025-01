Ehang absolviert pilotenlosen Demoflug seines Lufttaxis in Shanghai

Ausgangspunkt für die Flüge des elektrisch senkrecht startenden und landenden (eVTOL) Fluggeräts ist der Flughafen Longhua im Stadtzentrum von Shanghai. Der Demonstrationsflug hat laut Ehang nicht nur die Fähigkeiten des EH216-S für kommerzielle Anwendungen in städtischen Sightseeing- und Reiseszenarien unter Beweis gestellt, sondern auch eine solide Grundlage für die künftige schrittweise Einführung und Verwirklichung eines regelmäßigen kommerziellen Betriebs von städtischen Lufttaxis in der Region des Jangtse-Deltas rund um Shanghai geschaffen.

Der EH216-S für diesen Erstflug hat Ehang an seinen Kunden Shanghai Hynfar Aviation geliefert. Bei Hynfar Aviation handelt es sich um ein Unternehmen aus Shanghai, das sich auf den eVTOL-Betrieb konzentriert und ein eVTOL-Betriebspartner des Longhua Airports ist. In Zukunft wollen Ehang und Hynfar Aviation sowie der New Margin Eastwood Fund den Flughafen Longhua als Basis nutzen, um eine Vielzahl von eVTOL-Betriebsszenarien in niedriger Höhe zu entwickeln, wie z. B. Passagierbeförderung und Stadtbesichtigungen im gesamten Gebiet von Shanghai und in weiteren Städten und Regionen im Jangtse-Delta. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, mehrere Städte bei der Umsetzung neuer Modelle für den Lufttaxiverkehr zu unterstützen.

In Shanghai gibt es einen Aktionsplan, der die Metropole zur führenden Drehscheibe für Innovation, kommerzielle Anwendungen und operative Dienstleistungen in der Low Altitude Economy positionieren soll, also für den Flugraum unter 1.000 Metern. Bis 2027 sollen mehr als 100 Anwendungen für Tiefflugdienste in kommerziellen Szenarien wie Logistiktransport, Notfallrettung, Kulturtourismus, intelligente Städte und Passagiertransport erreicht werden. Darüber hinaus werden Pilotprojekte für den kommerziellen Passagiertransport über und zwischen großen Verkehrsknotenpunkten wie dem Hongqiao International Airport, dem Pudong International Airport und dem Longhua Airport sowie fünf neue innerstädtische Haltestellen in Shanghai gefördert.

Zhao Wang, Chief Operating Officer von Ehang, erklärte: „Als weltweit erstes pilotenloses eVTOL, das von der CAAC die Musterzulassung, das Produktionszertifikat und die Standard-Lufttüchtigkeitsbescheinigung erhalten hat, hat der erfolgreiche Erstflug von EH216-S in Shanghai eine große Bedeutung für die Demonstration, dass die großen zentralen Städte in China kurz davor stehen, in die Ära der städtischen Lufttaxi-Flugszenarien einzutreten. Mit Blick auf die Zukunft werden wir unseren First-Mover-Vorteil als weltweit erstes zertifiziertes eVTOL-Unternehmen voll ausschöpfen und uns mit Hynfar Aviation zusammenschließen, das seit vielen Jahren tief in der Zivilluftfahrt verwurzelt ist“

Ehang hatte zuletzt in der tailändischen Hauptstadt Bangkok Testflüge ohne Piloten, aber mit Passagieren an Bord durchgeführt. Thailand war bereits das 18. Land, in dem einer der elektrischen Senkrechtstarter von Ehang abheben durfte.

Das chinesische Unternehmen ist bei der Entwicklung seines Flugtaxis den westlichen Wettbewerbern einige Schritte voraus. Ehang ist bislang der einzige Flugtaxientwickler weltweit, der für ein eVTOL eine Musterzulassung und ein Produktionszertifikat erhalten hat. Unterdessen haben die deutschen Mitbewerber massive Probleme: Lilium ging im Herbst insolvent, soll jetzt aber von Investoren mit einer Finanzspritze von 200 Millionen Euro gerettet werden. Volocopter wiederum ging zu Weihnachten insolvent und sucht nun nach Investoren.

ehang.com