Ehang führt Testflüge mit Passagieren in Thailand durch

Die Flüge mit dem EH216-S genannten Fluggerät fanden am Queen Sirikit National Convention Center im Zentrum von Bangkok im Rahmen des Thailand Drone Exhibition & Symposium 2024 statt. Hierfür hatte Ehang im Vorfeld von der thailändischen Zivilluftfahrtbehörde („CAAT“) eine Genehmigung für Demonstrationsflüge erhalten.

Das Unternehmen plant außerdem, mit der Genehmigung der Behörde weitere Flugtests mit dem EH216-S in Thailand durchzuführen und bis 2025 kommerzielle Flugoperationen in verschiedenen Regionen wie Phuket und Koh Samui aufzunehmen, um Thailands Luftraum für niedrige Höhen und den Markt für Luftmobilität zu erschließen.

Das EH216-S kann senkrecht starten und landen, wodurch herkömmliche Flughafenlandebahnen überflüssig werden. Es kann Punkt-zu-Punkt-Lufttransporte in Stadtzentren durchführen und könnte so helfen, Thailands Probleme mit Verkehrsstaus am Boden effektiv zu lindern. Außerdem erhofft sich das Unternehmen, dass das Fluggerät auch im Tourismus in Thailand eine Rolle spielen wird, und zwar vorallem für Transporte zu Inseln, da die herkömmlichen Transportmethoden über das Wasser zeitaufwändiger sind.

Suttipong Kongpool, Direktor der Luftfahrtbehörde CAAT, erklärt: „Diese Demoflüge markieren einen bedeutenden Fortschritt bei der Integration von Urban Air Mobility (UAM) in die thailändische Luftfahrtindustrie. Der EH216-S von EHang ist derzeit das weltweit einzige eVTOL mit Lufttüchtigkeitszeugnissen, und wir freuen uns auf seinen kommerziellen Flugbetrieb in bestimmten Gebieten Thailands im nächsten Jahr, der einen bedeutenden Beitrag zum Entwicklungsplan für Thailands UAM-Roadmap leisten wird.“

Ehangs Finanzchef Conor Yang sagt: „Die ersten Passagierflüge unseres pilotenlosen eVTOL EH216-S in Thailand sind ein wichtiger Meilenstein in der fortlaufenden internationalen Entwicklung von EHang und ein starker Impuls für die Transformation der globalen fortschrittlichen urbanen Luftmobilität. Wir möchten unsere pilotenlosen eVTOL-Produkte und -Lösungen auf dem südostasiatischen Markt einsetzen. In Zukunft werden wir mit der starken Unterstützung der CAAT mit unseren lokalen Partnern zusammenarbeiten, um ein Modell für reguläre UAM-Operationen in Thailand zu entwickeln und so zur Entwicklung des Marktes für urbane Luftmobilität in Südostasien und weltweit beizutragen.“

Neben dem Start in Thailand gibt es noch zwei weitere Neuigkeiten von Ehang: Zum einen geht das Unternehmen eine Partnerschaft mit Zhuhai Enpower Electric ein, um gemeinsam leistungsstarke Elektromotoren und Motorsteuerungen für Ehangs Elektroflugzeuge zu entwickeln. Und zum anderen hat Ehang einen Vertiport im Luogang Central Park in der chinesischen Stadt Hefei eröffnet, von dem aus das EH216-S vertikal starten und landen kann.

Ehang ist bei der Entwicklung seines Flugtaxis den westlichen Wettbewerbern einige Schritte voraus. Es ist bislang das einzige Unternehmen weltweit, das für ein eVTOL eine Musterzulassung und ein Produktionszertifikat erhalten hat. Bereits vor einem halben Jahr gab Ehang zudem laut „Handelsblatt“ an, 45.000 Testflüge in 15 Ländern durchgeführt zu haben. Unterdessen haben beide deutschen Ehang-Rivalen stark zu kämpfen: Lilium aus München befindet sich seit kurzem in der Insolzenz in Eigenverwaltung und Volocopter aus Bruchsal wird womöglich vom chinesischen Autokonzern Geely übernommen.

