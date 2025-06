Freudenberg präsentiert neues Batteriesystem für E-Schiffe

Freudenberg e-Power Systems ist ein bekannter Akteur in der Branche: Das Unternehmen hat weltweit Energiesysteme in gut 30 hybriden oder vollständig elektrischen Schiffen im Einsatz. Mit dem System XWAVE will Freudenberg nun nachlegen und die „wachsenden Anforderungen der Elektrifizierung in der Schifffahrtsbranche“ adressieren. Das neue Batteriepack soll ab 2027 verfügbar sein.

Das stapelbare System verfügt über Nickel-dominierte Zellen („die Gen 3 SHP Mid-Nickel-Einkristall-Powerzellen“), ein modernes Batteriemanagementsystem sowie ein integriertes Telematiksystem. Auf diese Weise soll das Neuprodukt Schiffskonstrukteuren, Werften und Systemintegratoren in die Lage versetzen, „die Energie- und Leistungsanforderungen individuell auf jedes Schiff abzustimmen“, wie der Hersteller mitteilt. Die hausintern entwickelten Gen 3 SHP-Zellen sollen dabei sowohl hohe Lade- und Entladeleistungen als auch eine wettbewerbsfähige Energiedichte und eine lange Lebensdauer bieten.

Weiter präzisiert FEPS, dass das Batteriesystem aus modularen Bausteinen besteht, die in Reihe geschaltet werden können. Jedes Modul verfügt über eine Kapazität von 17 kWh und eine Nennspannung von 132 Volt. Die Module sowie die Batterie-Trenneinheit – die sogenannte Battery Disconnect Unit (BDU) – lassen sich laut dem Hersteller in Serie zu einer Gesamtspannung von bis zu 1.048 Volt verbinden. Bis zu diesem Limit kann das System „flexibel an die verfügbaren Raumverhältnisse im Schiff angepasst werden, ohne Kompromisse bei der Leistungsfähigkeit einzugehen“. Spannung und Bauhöhe des Batterieblocks seien dabei unabhängig voneinander skalierbar. Das zugehörige Batteriemanagement von FEPS überwacht das System und lässt sich in eine Telematiksoftware integrieren.

„XWAVE wurde mit Blick auf unsere Kunden entwickelt, die uns mitgeteilt haben, dass sie ein flexibles Batteriesystem mit ausreichend Energie benötigen – für Anwendungen von Fähren bis hin zu Frachtschiffen“, sagt Lisa McKenzie, President und General Manager für Batteriesysteme bei Freudenberg e-Power Systems. „Dieses neue System baut auf unserer bewährten Erfahrung im maritimen Markt auf.“

Freudenberg e-Power Systems gehört zu den großen Anbietern von Batterie- sowie Brennstoffzellensystemen für Schwerlastanwendungen. Das rund 800 Mitarbeiter beschäftigende Unternehmen gehört zur Freudenberg-Gruppe, die mit den Geschäftsfeldern Dichtungs- und Schwingungstechnik, Vliesstoffe und Filtration, Haushaltsprodukte sowie Spezialitäten im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 11,9 Milliarden Euro erwirtschaftete.



freudenberg-eps.com