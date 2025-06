BYD zeigt elektrischen Überlandbus mit 700 km Reichweite

Den B13.b hat BYD dieser Tage auf dem UITP Summit ins Rampenlicht gerückt. Der Auftritt in Hamburg markierte dabei auch das Europa-Debüt des neuen XXL-Stromers. Der B13.b ist nach dem BYD eBus B12, der auf der Busworld Europe 2023 vorgestellt wurde, der zweite Elektrobus von BYD, der die sogenannte Blade Battery Chassis-Plattform nutzt. Bei dieser Cell-to-Chassis-Technologie ist die LFP-Batterie direkt in die Fahrzeugstruktur integriert. Der B13.b kann dadurch mit einer Batteriekapazität von bis zu 560 kWh ausgestattet werden (+54 kWh gegenüber dem aktuellen B13). BYD gibt an, dass der Bus „je nach Betriebsbedingungen mit einer einzigen Ladung eine Reichweite von über 700 Kilometern erreichen kann“. Dabei handelt es sich allerdings noch um einen vorläufigen Wert gemäß SORT-Testzyklus („Standardized On-Road Test“).

Klar ist: Das 13,2 Meter lange Fahrzeug hat 49 Sitzplätze und eine maximale Passagierkapazität von 78 Personen, das sind acht Personen mehr als der aktuell erhältliche BYD B13. Angetrieben wird der Bus von zwei Radnabenmotoren à 150 kW. Und neben der 560-kWh-Batterie für 700 km Reichweite steht auch eine 476-kWh-Version für 620 km zur Auswahl. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. Geladen wird der B13.b mit 192 kW DC einseitig oder mit zwei 192-kW-Anschlüssen beidseitig. Alternativ kann das Modell auch mit 500 kW per Pantograf nachladen.

Wir erinnern uns: Das E-Bus-Chassis mit den integrierten Blade-Batterien hatte BYD auf der IAA Transportation im September 2022 erstmals vorgestellt. Die Besonderheit bei dem Chassis ist, dass die Batterien im Unterboden – sowohl zwischen den Achsen als auch im Heck – untergebracht sind. Das macht die reine E-Bus-Plattform möglich. Die bisherigen zwei Fahrzeuge auf der Plattform nutzen zudem einen neuen 6-in-1-Controller mit Siliziumkarbid-Halbleitern und die besagten zwei Radnabenmotoren mit Hairpin-Wicklungen.

