Bosch zeigt verbesserte Antriebe für E-Bikes

Wie der Name schon sagt, soll die überarbeitete Cargo Line elektrische Lastenfahrräder antreiben. Die Antriebseinheit liefert jetzt noch mehr Power: Mit bis zu 100 Newtonmetern Drehmoment (statt bisher bis zu 85) und 750 Watt Maximalleistung (statt bisher 600) können E-Bike-Fahrer ihre Kinder oder Einkäufe selbst steile Anstiege entspannter hinauffahren, wie Bosch mitteilt. Dabei entscheiden sie selbst, ob sie die neuen Performance-Werte in der eBike Flow App (unter „Individuelle Fahrmodi“) einstellen möchten.

Allerdings bedeuten höhere Performance-Werte auch höheren Verschleiß und geringere Reichweite – diese Entscheidung überlässt Bosch eBike Systems daher den Nutzern der Cargo Bikes. Zugleich ist die Cargo Line auch leichter und leiser geworden. Sie wiegt jetzt nur noch 2,8 Kilogramm und ist damit rund 100 Gramm leichter als ihr Vorgänger. Der bewährte Cargo-Modus unterstützt mit bis zu 400 Prozent – automatisch und genau dann, wenn es nötig ist. Auch die Schiebehilfe und die Berganfahrhilfe, beide inklusive Hill Hold, erleichtern das Handling.

Performance Line Speed für lange Strecken

Schauen wir uns nun die Performance Line Speed an: Diese richtet sich vor allem an Fahrer, die täglich weite Strecken zurücklegen. Mit einer kraftvollen Unterstützung von bis zu 400 Prozent und 45 km/h, 100 Newtonmetern Drehmoment und 750 Watt Maximalleistung eignet sich die Drive Unit für S-Pedelecs ideal für Pendler die mit höherer Geschwindigkeit fahren und schneller ankommen wollen, wie Bosch mitteilt.

Wie bei der Cargo Line lassen sich die Leistungsparameter nun auch über die eBike Flow App anpassen. Dadurch können E-Bike-Fahrer zum Beispiel an Ampeln schneller beschleunigen und erhalten maximale Unterstützung bei steilen Anstiegen. Die Performance Line Speed ist ca. 100 Gramm leichter als ihr Vorgänger und überzeugt mit einem leisen Fahrgeräusch. Der Limit-Modus begrenzt die Power des S-Pedelecs auf Wunsch auf 25 km/h Maximalgeschwindigkeit und gleicht es damit auf das Niveau eines herkömmlichen E-Bikes an – praktisch für alle, die am Wochenende entspannte Touren fahren oder in der Stadt ganz bewusst nicht schneller unterwegs sein möchten.

Auch die überarbeitete Performance Line von Bosch bietet verbesserte Werte. Der Allround-Antrieb bietet bis zu 340 Prozent Unterstützung, 75 Newtonmeter Drehmoment und 600 Watt Leistung. Mit nur 2,8 Kilogramm ist die neue Drive Unit rund 400 Gramm leichter als ihr Vorgänger.

Neuer Akku im Programm

Doch nicht nur bei den Antrieben hat sich was getan, sondern auch bei den E-Bike-Akkus: Bosch stellt auf der Messe den neuen PowerTube 540 vor, der ab sofort verfügbar ist.Im Vergleich zum PowerTube 500 bietet der PowerTube 540 bei gleichem Gewicht jetzt 540 Wattstunden Energie – dadurch steht mehr Reichweite zur Verfügung. Der integrierte Akku erfüllt hohe Sicherheitsstandards und kann bei Bedarf mit dem Range Extender PowerMore 250 kombiniert werden, womit fast 800 Wattstunden zur Verfügung stehen.

bosch-presse.de