Finn bestellt 5.000 Fahrzeuge bei MG

Finn biete seinen Kundinnen und Kunden dann „nahezu die komplette Modellreihen-Palette von MG Motor an“, wie MG Motor Deutschland mitteilt. Dazu zählen auch Elektroautos wie das Kompaktmodell MG4 und das neue E-SUV MGS5 EV, aber auch Exemplare des MG HS, MG ZS und MG3, die als Benziner und Hybrid verfügbar sind. Eine konkrete Aufteilung nach Modellen oder die Anzahl der Elektroautos werden in der Mitteilung aber nicht genannt. Es ist also unklar, wie viele der 5.000 MG für Finn tatsächlich rein elektrisch sind.

Finn hat seit 2021 Fahrzeuge von MG in seiner Flotte, damals handelte es sich noch um die erste Generation nach dem MG-Marktstart in Deutschland. Mit der Erweiterung der Zusammenarbeit ziehe „vermehrt die zweite Generation von MG-Fahrzeugen in die Auswahl ein“, so der Autobauer. Damit ist etwa der MGS5 EV gemeint, der erst seit dem Frühsommer in Deutschland auf dem Markt ist. „Auch das beliebteste MG-Modell der vergangenen zwei Jahre, der MG4 Electric, wird mit mehr Fahrzeugen vertreten sein“, heißt es weiter. Beim MG4 steht ein Modellwechsel an, in China läuft seit wenigen Tagen die Produktion – der Start in Europa ist nur noch eine Frage der Zeit.

„Die Zusammenarbeit mit MG Motor ist ein Modellbeispiel dafür, wie zeitgemäße Partnerschaften im Mobilitätsmarkt funktionieren sollten“, sagt Paul Nobis, Senior Vice President Fleet bei Finn. „Wir haben gemeinsam ein skalierbares Kooperationsmodell entwickelt, das kontinuierlich erweitert wird – nun auch mit Blick auf das Remarketing. Das ermöglicht uns, flexibel auf Nachfrage zu reagieren und unser Angebot weiter zu differenzieren.“

Oliver Rittierodt, Director Sales von MG Motor Deutschland, ergänzt: „Wir freuen uns, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Finn auf das nächste Level zu heben und über diesen Weg Kundinnen und Kunden noch mehr MG-Fahrzeuge anzubieten. Das Auto-Abo ist eine flexible Alternative zum klassischen Autokauf oder -leasing. Finn hat in dieser Hinsicht attraktive Angebote am Start, die stark nachgefragt sind.“

Finn hatte sich Anfang des Jahres über ein ABS-Finanzierungsprogramm (Asset-backed Security) bis zu eine Milliarde Euro Fremdkapital für den Flottenausbau gesichert. Seitdem hat der Münchner Auto-Abo-Anbieter zahlreiche Großbestellungen auch für Elektroautos verkündet: So hat sich Finn tausende E-Autos von Hyundai gesichert, im Mai einen Vertrag über 5.300 Fahrzeuge unterschiedlicher Antriebsarten mit Stellantis geschlossen und im Juni einen E-Auto-Deal mit BYD.

mgmotor.media