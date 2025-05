Auto-Abo-Anbieter Finn bestellt 5.300 Fahrzeuge von Stellantis

Die Modelle, darunter auch Neuheiten wie der Opel Grandland und Opel Frontera, werden von Stellantis in verschiedenen Antriebsarten an Finn geliefert – „vom klassischen Benziner über Hybride bis hin zum vollelektrischen Stromer“, wie es in der Mitteilung heißt. Unbekannt ist allerdings, wie hoch der Elektro-Anteil unter den bestellten Fahrzeugen ist.

Dabei legt Finn großen Wert auf Elektromobilität: Aktuell umfasst die Finn-Flotte 25.000 Fahrzeuge, davon sind 35 Prozent vollelektrisch – Tendenz steigend, wie Jürgen Lobach, Chief Fleet Officer von Finn, bei uns vor wenigen Tagen im Video-Interview verriet. Bis Jahresende soll der Bestand auf 40.000 Fahrzeuge anwachsen, davon 40 Prozent elektrisch – und dabei dürften die Fahrzeuge von Stellantis eine große Rolle spielen. Bis Ende 2028 soll der Elektro-Anteil in der Finn-Flotte dann bereits bei 80 Prozent liegen.

Finn, das 2019 in München gegründet wurde, und Stellantis blicken auf eine fünfjährige Partnerschaft zurück. Seit dem Start von Finn wurden mehrere Zehntausend Fahrzeuge der Stellantis-Marken Alfa-Romeo, Citroën, Fiat, Jeep, Opel und Peugeot an Auto-Abonnenten vermittelt. Der neue Rahmenvertrag soll die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl an Marken auf eine neue Ebene heben und den Kunden noch mehr Auswahl bei den Fahrzeugen bieten.

Florian Huettl, Managing Director Stellantis Germany, sagt: „Das Abo-Modell von Finn macht Fahrzeuge verschiedenster Stellantis-Marken für neue Zielgruppen erlebbar – flexibel, einfach und digital. Wir sehen darin einen wichtigen Baustein, um Mobilität zugänglicher und nachhaltiger zu gestalten. Die Ausweitung der Partnerschaft ist ein logischer nächster Schritt für beide Seiten.“

Paul Nobis, Senior Vice President Fleet bei Finn, ergänzt: „Stellantis war für uns von Beginn an ein starker Partner. Die enge Zusammenarbeit und das vielseitige Markenportfolio sind ein echter Mehrwert für unsere Plattform und damit für unsere Kund:innen. Mit der großen Stückzahl an Fahrzeugen stellen wir eine kontinuierliche Versorgung unserer Kund:innen auch mit den neusten Modellen aus dem Hause Stellantis sicher.“

Die Stellantis-Modelle sind in unterschiedlichen Varianten und Ausstattungen auf der Website von Finn buchbar – mit wenigen Tagen Lieferzeit und Laufzeiten von sechs bis 24 Monaten.

finn.com