E-Boot mit Porsche-Antrieb erzielt Rekord

Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 49,84 Knoten (92,3 km/h) ließ es im Speed-Wettbewerb nicht nur die Konkurrenz hinter sich, sondern setzte in der Geschichte des Events auch einen neuen Allzeitrekord, wie Porsche mitteilt. Der Frauscher x Porsche 850 Fantom mit geschlossenem Vordeck ging in der Klasse „Open Sea“ an den Start.

Die Monaco Energy Boat Challenge gilt als eine der führenden Innovationsplattformen im Bereich nachhaltiger maritimer Mobilität. Ziel der Challenge ist es, emissionsfreie Antriebstechnologien zu fördern und unter realen Bedingungen zu testen. In der Speed-Kategorie wird die Durchschnittsgeschwindigkeit über zwei Läufe und eine Distanz von jeweils einem Kilometer gemessen – „ein echtes Praxisszenario für Effizienz und Leistung“, so Porsche.

Das 8,67 Meter lange Boot wurde von der Frauscher Bootswerft aus Österreich in Zusammenarbeit mit Porsche entwickelt. Dafür wurde der Antrieb aus dem Macan Turbo „für den Einsatz auf dem Wasser aufwendig adaptiert“. Es bleibt bei einem 800-Volt-System, das 400 kW Leistung bietet und eine Höchstgeschwindigkeit von 49 Knoten oder 90 km/h. Beim Laden sind die Eckdaten gleich zum Auto: Das DC-Laden ist mit bis zu 270 kW möglich, das AC-Laden mit bis zu 11 kW. Neben den aus Porsche-Autos bekannten Fahrmodi „Sport“ und „Sport Plus“ gibt es im Frauscher x Porsche 850 Fantom noch den Modus „Docking“ für langsame Manöver im Hafen. Die Reichweite bei langsamer Fahrt beträgt 100 Kilometer, bei Cruising Speed (22 Knoten oder 41 km/h) sind etwa 45 Kilometer möglich.

„In Kombination mit der ikonischen Rumpfform der Frauscher 858 Fantom entstand ein elektrischer Daycruiser mit außergewöhnlicher Performance, modernster Technik und stilvoller Ästhetik“, preist der Autobauer sein Elektroboot an.

