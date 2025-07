MG plant ein über dem MGS5 EV positioniertes Kompakt-SUV

David Allison, Produktchef bei MG UK, erklärte gegenüber dem britischen Fachmedium Auto Express, dass der Hersteller neue Segmente erschließen und daher ein elektrisches SUV im C-Segment einführen möchte. Gerüchten zufolge soll dies den Namen MGS6 EV tragen und die Lücke zwischen dem kürzlich eingeführten angebotenen MGS5 EV und dem bald auch in Großbritannien erhältlichen Premium-Modell IM 6 schließen.

Laut dem Manager soll das Modell unter anderem gegen den Renault Scenic, den Volkswagen ID.4 und den Nissan Ariya antreten. Konkrete technische Eckdaten hat das Tochterunternehmen des chinesischen SAIC-Konzerns noch nicht bekanntgegeben, Allison betonte in dem Interview jedoch, dass das neue Modell an den MGS5 angelehnt sei. SAIC Motor hatte in der EU im März neue Fahrzeugdesigns registriert, die dem des bisherigen und kleineren Kompakt-SUV ziemlich ähnlich sehen.

Im selben Zuge haben sich die Chinesen auch die Modellbezeichnung MGS6 EV schützen lassen. Die Verwandtschaft mit dem kleinen Bruder bedeutet aber auch, dass der MGS6 voraussichtlich nicht in den Genuss der fortschrittlichen 800-Volt-Architektur der gehobenen IM-Modelle kommen wird.

Blitzschnelle Ladezeiten sind also nicht zu erwarten. Der MGS5 EV basiert auf einer herkömmlichen 400-Volt-Plattform und lädt mit maximal 120 kW. So dauert es bei der größeren NMC-Batterie mit einer Kapazität 64 kWh 28 Minuten, um den Ladezustand von 10 auf 80 Prozent zu erhöhen. Die Reichweite beträgt beim MGS5 Long Range 480 Kilometer. Die für 37.990 Euro erhältliche Basisversion verfügt über einen LFP-Akku mit einem Fassungsvermögen von 49 kWh, was 340 Kilometer Reichweite nach WLTP ermöglichen soll.

Bei ihr übernimmt ein E-Motor mit einer Leistung von 125 kW den Antrieb. So beschleunigt das 1,7 Tonnen schwere SUV in 8 Sekunden auf Tempo hundert. Das 180 kW starke Aggregat des Long Range lässt ihn das allgemein gültige Landstraßen-Tempo schon nach 6,3 Sekunden erreichen. Diese Version schlägt mit mindestens 44.990 Euro zu Buche.

Wann genau das neue, voraussichtlich MGS6 EV heißende Kompakt-SUV auf den Markt kommen soll, ist aktuell noch nicht bekannt. In dem Auto Express-Interview stellte der britische Produktchef von MG aber klar, dass man auf die kommende ID.4-Alternative noch mindestens zwei Jahre warten muss.

autoexpress.co.uk