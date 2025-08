Wechsel an der Spitze von Polestar Deutschland

Jan Grindemann kommt zwar von Corvette Europe zu Polestar, hat aber auch Erfahrung im Elektroauto-Segment. Vor seiner Zeit als Europa-Chef der amerikanischen Sportwagen-Marke war er seit September 2022 zunächst als COO (Chief Operating Officer) und später als CEO über die Hedin Mobility Group für den Vertrieb von BYD in Deutschland zuständig. „Er verfügt über mehr als 14 Jahre internationale Erfahrung in der Automobilindustrie, sowohl bei Herstellern, unter anderem für Mercedes-Benz, als auch bei Beratungsunternehmen, und hat fundierte Expertise in den Bereichen Vertrieb, Marketing und digitaler Transformation“, schreibt sein neuer Arbeitgeber über Grindemann.

Dessen Vorgänger Willem Baudewijns bleibt bei Polestar, konzentriert sich aber wieder rein auf seine Rolle als Managing Director in den Niederlanden – Baudewijns hatte seit 2022 die beiden Märkte in Personalunion verantwortet. „Für den Einsatz in seiner Doppelrolle danken wir Willem Baudewijns, der mit der Positionierung unser neuen Modelle Polestar 3 und Polestar 4 und der Ausweitung unseres Netzes an Vertriebspartnern in Deutschland die Grundlage für weiteres Wachstum gelegt hat. Er wird sich zukünftig wieder auf die Leitung in den Niederlanden konzentrieren“, sagt Polestar-CEO Michael Lohscheller.

Lohscheller gibt dem neuen Deutschland-Chef einige Aufgaben mit, denn die Geely-Marke sieht sich gerade wieder in einer Wachstumsphase, „die durch neue Modelle und den Ausbau des Netzwerks geprägt ist“. Zum einen muss die Vertriebsumstellung auf das sogenannte „unechte Agenturmodell“ weiter etabliert und zum anderen die Einbindung der Handelspartner gestärkt werden. „Mit den beiden neuen SUVs Polestar 3 und Polestar 4 wird sein Fokus auf der weiteren Expansion und Stärkung der Marktpositionierung liegen“, so Polestar. Nach einer langen Phase mit dem Polestar 2 als einzigem Modell hat der schwedisch-chinesische Autobauer nun ein größeres Portfolio, um mehr Kunden anzusprechen.

„Mit Jan Grindemann holen wir einen erfahrenen Automobilmanager, der sowohl die traditionelle Seite der Automobilbranche als auch die Welt der Elektroautomobilität kennt und auch im Start-up Umfeld zu Hause ist“, sagt Lohscheller. „Jan Grindemann wird die Erfolgsgeschichte von Polestar fortschreiben und unsere Position in Deutschland, einem der wichtigsten Märkte für Polestar, weiter stärken.“

Grindemann selbst ergänzt: „Deutschland gilt in der Autobranche zurecht als anspruchsvoller Schlüsselmarkt und nimmt daher auch eine wichtige strategische Bedeutung für Polestars Expansionspläne ein. Ich freue mich sehr, Teil eines dynamischen Teams zu werden und die Zukunft von Polestar in Deutschland vorantreiben zu dürfen.“

