Lucid liefert auch im Q3 mehr Autos aus

Konkret hat Lucid 3.891 Elektroautos produziert und 4.078 Exemplare ausgeliefert – möglich wurde das durch einen Überschuss im zweiten Quartal, als das Unternehmen knapp 500 Fahrzeuge mehr produziert als ausgeliefert hatte.

Seit dem Q2 2023 sind die Auslieferungen stetig gestiegen, bis zum bisherigen Bestwert von 3.309 Fahrzeugen im zweiten Quartal 2025. Bei der Produktion gab es hingegen immer wieder Schwankungen.

In der genannten Produktionszahl sind aber nur jene Fahrzeuge enthalten, die im US-Stammwerk Casa Grande komplett fertig gebaut wurden. Denn wie Lucid in der Mitteilung schreibt, wurden im Q3 mehr als 1.000 weitere Fahrzeuge für die Endmontage in Saudi-Arabien hergestellt. Lucid hatte im September 2023 eine Fabrik in Saudi-Arabien eröffnet, in der die elektrische Limousine Lucid Air montiert, aber nicht komplett hergestellt wird. Das Unternehmen hat dort für ein SKD-Konzept (Semi Knocked Down Assembly) entschieden – in Saudi-Arabien werden nur vormontierte Bausätze aus dem Werk Casa Grande zusammengesetzt, alle Karosserieteile stammen aber aus den USA.

Im laufenden Jahr bis zum 30. September hat Lucid 9.966 Fahrzeuge gebaut (ohne die Bausätze bzw. zusätzlichen Exemplare für Saudi-Arabien) und 10.496 Exemplare der Limousine Air und des SUV-Modells Gravity ausgeliefert. Wie sich die Produktion und Auslieferungen auf die beiden Modelle verteilen, gibt Lucid in der Mitteilung nicht an. Klar ist aber: Lucid Motors hat 2025 schon nach drei Quartalen mehr Autos gebaut und ausgeliefert als im gesamten Jahr 2024: Damals standen nach zwölf Monaten 9.029 produzierte und 10.241 ausgelieferte Fahrzeuge in der Bilanz.

Darüber hinaus äußert sich Lucid nicht zu der Geschäftsentwicklung oder Prognosen. Das wird erst am 5. November der Fall sein, wenn das Unternehmen die Finanzergebnisse des dritten Quartals vorstellt und auch eine Telefonkonferenz mit Aktionären plant.

lucidmotors.com