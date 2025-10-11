Erster Schnellladepark in Spanien: Fastned ist jetzt in neun Ländern aktiv

Bei Las Garraf handelt es sich um zwei Raststätten an beiden Fahrtrichtungen der Autobahn C-32, die die katalanische Hauptstadt Barcelona mit der umliegenden Küstenregion verbindet. Der Standort liegt zwischen den Ortschaften Vilanova i la Geltrú und Cubelles und wurde am 9. Oktober feierlich eröffnet.

Dadurch können Elektroauto-Fahrer nun an den Raststätten Garraf Norte und Garraf Sur die Stromspeicher ihrer Fahrzeuge an insgesamt sechzehn Ladepunkten füllen, die eine maximale Ladeleistung von 400 kW ermöglichen. Beide Ladeparks verfügen über die markentypische Solar-Überdachung.

Fastned plant bis 2030 tausend Standorte

Für den niederländischen Anbieter ist dies ein neuer Meilenstein – Fastned ist jetzt in neun Ländern aktiv und betreibt mittlerweile europaweit 380 Standorte. Obwohl das Unternehmen noch rote Zahlen schreibt, soll diese Zahl bis 2030 auf 1.000 steigen. In Spanien arbeitet Fastned mit der nationalen Autobahngesellschaft Autopistas zusammen und plant aktuell 13 weitere Ladeparks, mit denen die Niederländer einen Beitrag zur Elektrifizierung des Mittelmeerraumes leisten wollen.

„Unsere Ankunft in Spanien ist ein Meilenstein in Fastneds Mission, den Übergang zur Elektromobilität in ganz Europa voranzutreiben, und zeigt, wie wir in Wachstum investieren. Wir freuen uns darauf, spanischen Fahrerinnen und Fahrern von Elektrofahrzeugen ein erstklassiges Ladeerlebnis zu bieten und einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung des Verkehrs in der Region zu leisten. Wir sind zuversichtlich, dass diese Stationen nur der Anfang für die Beschleunigung unserer Expansion in ganz Spanien sein werden“, meint der Fastned-Mitbegründer und Geschäftsführer Michiel Langezaal.

Das E-Auto befindet sich in dem Land nach einer anfangs eher schleppenden Entwicklung aktuell stark im Aufschwung. Der Elektro-Anteil an den Neuzulassungen betrug im Juni 9,4 Prozent, während der Bestand an Elektrofahrzeugen gegenüber dem Vorjahr bereits um 26 Prozent angewachsen ist.

