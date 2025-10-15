Transdev bestellt 55 E-Busse bei Solaris

Die Transdev Nederland Holding, die zur französischen Transdev-Gruppe gehört, hatte bei Solaris erst vergangenes Jahr 96 Elektrobusse für den Einsatz in der Region Utrecht bestellt. Nun kommt eine weitere Order hinzu: Für die im Juni neu gewonnene Konzession der Region Arnheim-Nijmegen-Foodvalley (ANF) hat Transdev bei Solaris nun 55 Elektrobusse bestellt. Diese sollen ab der zweiten Jahreshälfte 2026 in ANF verkehren und damit in der Nähe der deutschen Grenze.

Konkret bestellt hat Transdev 42 Einheiten des Urbino 9 LE electric sowie 13 Einheiten Urbino 24 electric. Beide Fahrzeugtypen unterscheiden sich stark, schon in der Länge: Der Urbino 9 LE ist ein kompakter 9-Meter-Bus, während der Urbino 24 electric ein 24 Meter langer Doppelgelenkbus ist.

Der kompakte Urbino 9 LE electric, ausgestattet mit Batterien mit einer Kapazität von über 400 kWh, wird Strecken zwischen kleineren Städten bedienen. Der lange Urbino 24 electric mit 500 kWh Batteriekapazität soll in den verkehrsreichsten Korridoren der Region eingesetzt werden. Die gesamte Flotte wird von eSConnect, dem Flottenmanagement- und Überwachungssystem von Solaris, unterstützt.

Solaris hat neben den beiden Transdev-Mandaten bereits weitere Referenzen in den Niederlanden: In Arnheim sind seit einem Jahr zehn Oberleitungsbusse des Modells Trollino 18 im MetroStyle-Design im Einsatz. Arriva setzt zehn Wasserstoffbusse von Solaris in Gelderland ein. Und für West-Brabant hat Arriva 30 Elektrobusse von Solaris bestellt.

solarisbus.com