Volvo bietet in Schweden kostenlosen Strom für Elektroauto-Käufer an

Ab sofort haben Privatkunden die Möglichkeit, sich das Angebot zu sichern, egal ob sie ihr neues Elektroauto kaufen oder leasen. Im Rahmen der Aktion können die neuen E-Auto-Besitzer ab Februar 2026 ein Jahr lang kostenlosen Strom zum Aufladen ihres neuen Elektroautos zu Hause nutzen. Dieser stammt vom Stromanbieter Vattenfall.

Erforderlich sind ein Stromvertrag mit Vattenfall und die Smart-Charging-Funktionm die bald in der App von Volvo Cars ausgerollt werden soll. Volvo Cars übernimmt die Stromkosten von bis zu 5.150 kWh pro Jahr, was einer Fahrleistung von 25.000 km basierend auf dem WLTP-Fahrzyklus des Elektro-SUVs EX90 entspricht.

Die kommende Smart-Charging-Funktion der Volvo-App unterstützt aktiv das Energiesystem, indem es das Laden auf Zeiten mit niedrigeren Kosten und in der Regel geringeren CO2-Emissionen verlagert. Die App verfolgt den Energieverbrauch des Autos und ermöglicht es den Besitzern, den Ladezustand der Autobatterie zu überwachen. Die Stromkosten für das Laden des Autos werden zwar berechnet, aber den Aktionsteilnehmern von der monatlichen Vattenfall-Rechnung abgezogen.

„Wir hören unseren Kunden zu und hoffen, durch kostenlose Ladeangebote einen Mehrwert für sie zu schaffen und unseren gemeinsamen Weg zu einer intelligenteren, grüneren Gesellschaft zu beschleunigen“, sagt Alejandro Castro Pérez, Vice President of Energy Solutions bei Volvo Cars.

„Wir begrüßen diese Initiative von Volvo Cars sehr, die darauf abzielt, eine Zukunft zu fördern, in der jeder sich für fossilfreie Transportmittel entscheiden kann“, sagt Branislav Slavic, Leiter Customers & Solutions bei Vattenfall Nordics. „Dass Volvo Cars beim Kauf eines neuen Elektroautos ein Angebot für kostenloses Laden zu Hause von Vattenfall hinzufügt, ist ein positiver, nachhaltiger Schritt. Die Zusammenarbeit, um die Nutzung von Elektroautos mit fossilfreiem Strom zu fördern, beginnend in Schweden, ist unglaublich inspirierend.“

Auch wenn der Aktionszeitraum für Kunden auf ein Jahr begrenzt ist, so will Volvo das Angebot dennoch ausweiten. Die Erkenntnisse aus Schweden sollen nämlich die Grundlage für eine Einführung eines solchen Angebots in weiteren Ländern Europas und auch darüber hinaus bilden, auch in Zusammenarbeit mit anderen Stromanbietern als Vattenfall.

Während das Angebot aktuell nur auf Smart Charging basiert, also dem auf günstige Zeitfenster hin optimierten Laden, so will Volvo perspektivisch auch beim Bidirektionalen Laden (BiDi) mitmischen. Damit können Kunden die Hochvoltbatterie ihres Elektroautos als zusätzliche Energiequelle nutzen, beispielsweise um ihr Haus mit Strom zu versorgen oder Energie zurück ins Netz zu verkaufen. Volvo kündigt an, 2026 ein entsprechendes Angebot für BiDi-fähige Autos wie den EX90 oder den neuen ES90 einführen zu wollen.

volvocars.com