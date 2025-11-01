Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Nutzfahrzeug

Dänische Stadt Aarhus bestellt 50 E-Gelenkbusse bei Solaris

Solaris hat einen Vertrag mit dem dänischen ÖPNV-Unternehmen AarBus aus Aarhus über die Lieferung von 50 elektrischen Gelenkbussen unterzeichnet. Die Vereinbarung beinhaltet auch die Option für 36 weitere Fahrzeuge. Die Auslieferungen sollen 2027 beginnen.

Solaris urbino electric elektrobus electric bus min
Bild: Solaris
Von Daniel Bönnighausen
01.11.2025 - 10:00 Uhr

Das Verkehrsunternehmen der zweitgrößten dänischen Stadt hat sich für den Urbino 18 electric von Solaris entschieden. Die neuen Elektrobusse für Aarhus sollen jeweils Batterien mit einer Kapazität von mehr als 700 kWh erhalten. „Das gewährleistet eine große Reichweite und ermöglicht einen ganztägigen Betrieb ohne Zwischenladung“, so Solaris. Weitere technische Details nennt der Hersteller nicht.

Bis die ersten Fahrzeuge in Aarhus zum Einsatz kommen können, dauert es allerdings noch: Mit den Auslieferungen der 50 Urbino 18 electric will Solaris in der ersten Jahreshälfte 2027 beginnen. Sollte AarBus die Option über 36 weitere Einheiten ziehen, ist deren Auslieferung hingegen erst für 2028 geplant.

Damit wird Solaris seine Präsenz auf dem dänischen Markt weiter deutlich ausbauen. Bis heute hat der Hersteller mehr als 350 Busse nach Dänemark geliefert, darunter rund 100 Elektrobusse. Der größte Teil dieser Bestellungen stammt aus Aarhus: Die Zusammenarbeit zwischen Solaris und dänischen Betreibern reicht zwar bis ins Jahr 2006 zurück, doch erst 2021 bestellte mit Aarhus erstmals eine dänische Stadt Elektrobusse des polnischen Herstellers. Zwei Jahre später folgte aus Aarhus ein weiterer Auftrag über 56 elektrische Gelenkbusse. Nun könnten es bis zu 86 weitere Exemplare sein, die in Aarhus in Betrieb gehen.

solarisbus.com

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Dänische Stadt Aarhus bestellt 50 E-Gelenkbusse bei Solaris“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

E busse freising
Nutzfahrzeug

Komplett-Umstieg auf Strom: Freising vertraut auf 29 E-Busse von MAN

vor 2 Stunden veröffentlicht
Man lions city 12e zet zagreb kroatien
Nutzfahrzeug

Kroatien unterstützt Beschaffung von E-Bussen mit Millionen-Förderung

vor 23 Stunden veröffentlicht
Wsdi
Video - 4:36 minNutzfahrzeug

Elektro-Lkw: Neuer Mercedes eActros 400 für den schweren Verteilerverkehr

30.09.2025