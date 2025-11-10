Alle Kategorien Alle Kategorien
Off-Highway

ZF zeigt neuen Elektro-Antrieb für Traktoren und Co.

Zulieferer ZF rückt mit dem eTERRADRIVE eine vollelektrische Transaxle-Lösung auf der Agritechnica 2025 in Hannover ins Rampenlicht. Sie unterstützt Traktoren und landwirtschaftliche Zugmaschinen in der Traktorklasse von 60 bis 100 kW und ist dabei kompatibel mit bestehenden Schnittstellen und Standards.

Zf off highway antriebe e traktor
Bild: ZF
Von Cora Werwitzke
10.11.2025 - 11:30 Uhr

Noch bis zum 15. November präsentiert ZF den E-Antrieb auf der Hannoveraner Messe. Das System kombiniert Fahrantrieb, Power Take-Offs (landwirtschaftliche mechanische Zapfwelle und Arbeitshydraulik) sowie Hubwerk in einer kompakten Einheit – „speziell konzipiert für batterieelektrische Fahrzeugarchitekturen“, wie der Zulieferer ausführt. Der E-Antrieb stehe für die eigene Elektrifizierungsstrategie im Off-Highway-Bereich und fuße auf einer skalierbaren Plattform für zukünftige Fahrzeugkonzepte. Dabei ist das System „vollständig kompatibel mit den heutigen Traktor-Anbaugeräte-Schnittstellen“, wie das Unternehmen mitteilt.

Bei der Entwicklung des eTERRADRIVE hat ZF eigenen Angaben zufolge besonderen Wert auf eine kompakte Bauweise gelegt. Einerseits, damit die Komponente über verschiedene Fahrzeugplattformen und Spurweiten hinweg flexibel einbaubar ist („Die modulare und kompakte Architektur bietet eine breite Anwendbarkeit – von Schmalspur-Anwendungen bis hin zu kommunalen und traditionellen landwirtschaftlichen Anwendungen“). Zum anderen bietet sich so mehr Raum für die Batterie an Bord, was in längeren Einsatzzeiten mündet. Präziser wird ZF an dieser Stelle allerdings nicht.

Zf eterradrive e traktor off highway landwirtschaft
ZF präsentiert mit der Transaxle eTERRADRIVE einen E-Antrieb für Traktoren bis 100 kW.
Bild: ZF

Neben dem Leistungsspektrum zwischen 60 und 100 kW nennt ZF als Merkmale der neuen E-Transaxle zwei ölgekühlte Synchronmotoren und ein integriertes Planetengetriebe. Außerdem wurde die elektronische Steuerungsarchitektur um eine separate Steuereinheit (eDCU) ergänzt, die mit den bestehenden Steuergeräten (TCU, VDC) kommuniziert. On top hat ZF „sicherheitsrelevante Funktionen integriert“, um die im Off-Highway-Bereich gültigen Hochvolt-Anforderungen zu erfüllen.

„Konventionelle elektrifizierte Traktoren basieren meist auf hydrostatischen CVT-Systemen, bei denen ein Elektromotor den Verbrennungsmotor ersetzt. Diese Systeme sind zwar schnell umsetzbar, bringen jedoch hohe mechanische Komplexität, Energieverluste und eingeschränkte Skalierbarkeit mit sich“, führt ZF aus. Die Friedrichshafener haben sich daher für besagtes Setup mit ölgekühlten Synchronmotoren und gekoppeltem Planetengetriebe entschieden. „Das Ergebnis ist eine verbesserte Betriebseffizienz, präzise Drehmomentsteuerung und bedarfsgerechte Energienutzung“, so der Zulieferer. Auch durch Rekuperation und deaktivierbare Nebenaggregate.

press.zf.com

2 Kommentare

zu „ZF zeigt neuen Elektro-Antrieb für Traktoren und Co.“
Herr Holle
10.11.2025 um 13:46
Toll, während die CSU die Agrardiesel-Subventionen durchgedrückt hat in der "großen" Koalition schafft ZF Tatsachen die hoffentlich schnellstmöglich ihren Weg in die Serienfertigung schaffen. Die Chinesen schlafen nicht, da gibt es diese Traktoren sicherlich schon.
Antworten
Timm
10.11.2025 um 14:51
Moin, ich bin ein sehr großer Freund der E-Antriebe und fahre auch e-Auto. In der Landwirtschaft, wo man aktuell 500Ltr. Dieseltanks hat, die man in wenigen Minuten tankt, damit man Nachts durcharbeiten kann, sehe ich die Technologie noch nicht. Ich hoffe aber, dass es demnächst auch bei großen Schleppern etwas in Richtung Hybridantrieb geben wird.
Antworten

