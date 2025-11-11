Harley-Tochter LiveWire stellt neue E-Modelle vor

Die auf E-Motorräder spezialisierte Harley-Davidson-Tochter LiveWire hat auf der EICMA in Mailand eine ganze Reihe an Modellneuheiten vorgestellt. Das US-Unternehmen nutzte die wichtigste Motorradmesse der Welt für die Europapremiere der S4 Honcho-Modelle Trail und Street, deren Produktion Anfang 2026 starten soll. Das leichte Motorrad entspricht in der Verbrenner-Welt ungefähr einer 125-Kubik-Maschine. Daher darf man die S4 Honcho Street hierzulande mit einem A1-Führerschein fahren.

Die Trail-Version ist dagegen eher auf den Geländeeinsatz ausgelegt – für diese Variante des Pocketbikes wird abseits öffentlicher Straßen überhaupt kein Führerschein benötigt. Mit den beiden S4 Honchos möchte LiveWire sein Modellangebot nach unten abrunden und der Kundschaft einen erschwinglichen Einstieg in die Elektromobilität bieten.

Bild: LiveWire Bild: LiveWire Bild: LiveWire Bild: LiveWire

Sportbike mit Schnellladefunktion

Die S2 Alpinista Corsa (im Artikelbild) soll vor allem mit ihrer Schnellladetechnik punkten – an einer DC-Säule soll der Ladezustand der 10 kWh großen Batterie in 10 Minuten von 20 auf 80 Prozent gebracht werden können. Im Zweiradbereich ist das durchaus eine Ansage. Ansonsten wurde das Bike unter anderem mit Fahrwerks-Komponenten von Öhlins und einigen Carbon-Bauteilen vor allem auf Sportlichkeit getrimmt.

Von der S2-Modellfamilie hat der Hersteller auch eine spezielle Version für die US-Polizei im Angebot, die die Bezeichnung Alpinista Patrol trägt. Auf der EICMA hat das Unternehmen aus Milwaukee einen Ausblick darauf gegeben, wie eine Variante für den europäischen Markt aussehen könnte. In den Vereinigten Staaten ist das Elektro-Motorrad bereits auf Patrouille, mittelfristig sollen aber auch die Polizeibeamten in europäischen Staaten in den Genuss des nahezu lautlosen Fahrens ohne Schalten und Kuppeln kommen.

2026 kommt LiveWires erster Motorroller

Der taiwanesische Roller-Hersteller Kymco hält bereits seit 2021 Anteile an LiveWire. Auf der italienischen Fachmesse zeigen die beiden Unternehmen den gemeinsam entwickelten Maxi-Scooter. Genauer gesagt handelt es sich dabei um einen seriennahen Prototypen – auf den Markt kommen soll das Modell in der ersten Jahreshälfte 2026. Der Maxi-Scooter basiert zu großen Teilen auf der „LiveWire-S2-Arrow“-Plattform.

Diese bietet eine Spitzenleistung von 63 kW, während LiveWire die Dauerleistung mit 30 kW angibt. Bei den Motorrädern liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 163 km/h, während der Sprint von Null auf Hundert unter idealen Bedingungen innerhalb von drei Sekunden erledigt ist. Ob diese Werte auch für den A2-tauglichen Motorroller gelten, ist noch unklar. Im Mix ist mit der Plattform eine maximale Reichweite von 113 Kilometern drin.

livewire.com