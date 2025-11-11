Österreich: Mehr als jeder fünfte Neuwagen ist elektrisch

Denn im Vergleich zum Oktober 2024 entsprechen die 5.165 neuen E-Autos einem Zuwachs um 29,4 Prozent. Damit hat der Oktober beim Wachstum den September mit +21,8 Prozent zum Vorjahreszeitraum zwar übertroffen, nicht aber in den absoluten Zahlen: Mit 5.383 neuen E-Autos war der September in Österreich etwas stärker, aber auch bei den Gesamt-Zulassungen: Denn obwohl mehr E-Autos zugelassen wurden, war der Marktanteil mit 20,9 Prozent etwas geringer.

Im Oktober wurden in Österreich laut Statistik Austria insgesamt 24.479 neue Pkw zugelassen, womit die 5.165 E-Autos einem Elektro-Anteil von 21,1 Prozent entsprechen. Damit lag der Gesamtmarkt im Oktober 11,4 Prozent über dem Vorjahr, wobei die E-Autos mit +29,4 Prozent die am stärksten wachsende Antriebsart waren. Neben den Batterie-Autos konnten nur noch die teilelektrifizierten Benzin-Hybride zulegen, konkret um 25,3 Prozent auf 8.741 Fahrzeuge – damit sind die Benzin-Hybride die wichtigste Antriebsart. Statistik Austria unterscheidet hier (und bei den Diesel-Hybriden, 1.379 Fahrzeuge, -0,4 %) nicht zwischen den unterschiedlichen Elektrifizierungsgraden – es werden also Mildhybride, Vollhybride und Plug-in-Hybride zusammengefasst.

Die reinen Verbrenner liegen beide im Minus – die Benziner mit -1,3 Prozent und 6.492 Neuzulassungen nur leicht, die reinen Diesel mit 2.702 Einheiten und -11,6 Prozent jedoch deutlich. Aber: Viele Neuwagen sind inzwischen Mildhybride und zählen damit zu den Hybridklassen, obwohl sie teilweise keinen Meter rein elektrisch fahren können. Damit ist die tatsächliche Marktentwicklung von nur leicht hybridisierten Verbrennern und regelmäßig rein elektrisch fahrenden Plug-in-Hybriden nicht genau nachzuvollziehen.

Von Januar bis Oktober summierten sich die E-Auto-Neuregistrierungen in Österreich auf 51.316 (+40,1% / Anteil: 21,4%). Über alle Antriebsarten hinweg waren es 239.594 neue Pkw mit einem Zuwachs von 12,5 Prozent – die reinen E-Autos sind in Österreich also deutlich stärker als der Gesamtmarkt gewachsen.

Annähernd zwei Drittel aller Pkw-Neuzulassungen zwischen Januar und Oktober 2025 entfielen auf juristische Personen, Firmen und Gebietskörperschaften (63,0 %). Zu 37,0 Prozent wurden Pkw von privaten Fahrzeughalter:innen neu zugelassen. „Dabei ist der Anteil an Privaten bei Benzin-Pkw (44,7 %), Benzin-Hybrid-Pkw (42,6 %) und Elektro-Pkw (29,5 %) am höchsten“, so Statistik Austria.

Die beliebtesten Marken im bisherigen Jahresverlauf sind VW (Anteil: 14,2 %), Skoda (10,9 %), BMW (6,9 %) und Audi (6,2 %), wobei sich diese Zahlen auf alle Neuzulassungen beziehen, nicht nur auf die Elektroautos. Das gilt auch für die Marken mit den stärksten Zuwächsen, hier haben Cupra (+87,3 %), Dacia (+23,1 %), Skoda (+22,4 %) und Hyundai (+21,2 %) ein zweistelliges Wachstum erzielt.

statistik.at (PDF)