Toyota eröffnet neue Batteriefabrik in North Carolina

Toyota hat eine neue Batteriefabrik in North Carolina in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um die erste dieser Art außerhalb Japans. Das Werk befindet sich in der Umgebung der Kleinstadt Liberty und ist die mittlerweile 12. Fertigungsstätte des japanischen Autogiganten auf amerikanischem Boden. Die Investitionssumme liegt bei 14 Milliarden Euro. Insgesamt sollen an dem Standort 5.100 Jobs geschaffen werden.

Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten setzt Toyota bei seiner Elektrifizierungsstrategie nicht auf den konsequenten „BEV-only“-Ansatz. Stattdessen fährt der größte Autobauer der Welt weiter zweigleisig und räumt den markentypischen Hybriden deshalb weiter eine bedeutende Rolle ein. In Liberty sollen deshalb nicht nur Stromspeicher für die reinen Elektromodelle des Konzerns, sondern auch für Vollhybride und Fahrzeuge mit Plug-in-Hybridantrieb gefertigt werden.

Pro Jahr liegt die Kapazität bei 30 GWh

Dazu gehört neben den bereits bekannten und auf dem US-Markt sehr beliebten Hybride Camry, RAV4 und Corolla Cross auch ein Batterie-elektrisch angetriebenes Familien-SUV mit drei Sitzreihen, zu dem aktuell nur wenige Details bekannt sind, das aber auch in den Vereinigten Staaten vom Band rollen soll. Auf dem 1.850 Hektar großen Gelände in Liberty befinden sich insgesamt 14 Produktionslinien für verschiedene Typen von Lithium-Ionen-Batterien. Die jährliche Produktionskapazität liegt bei 30 GWh.

Die dort produzierten Antriebsbatterien werden aktuell hauptsächlich an das Werk Toyota Kentucky und dem Gemeinschaftswerk von Mazda und Toyota in Alabama geliefert. Bis zum Ende des Jahrzehnts plant der Autobauer die Eröffnung weiterer Produktionsstraßen an dem Standort in North Carolina.

In Liberty sollen nach den Plänen des Unternehmens nicht nur Arbeitsplätze geschaffen, sondern auch ein angenehmes Umfeld für die Mitarbeiter geschaffen werden. Dafür möchte Toyota mit der Einrichtung von Kindertagesstätten, einer Klinik und eines Fitnessstudios sorgen. Zudem soll es Partnerschaften mit lokalen Bildungseinrichtungen geben.

