Erster Plug-in-Hybrid von Lotus kommt 2026

Nachdem die britische Geely-Marke Lotus Ende 2024 ihren Plan revidiert hatte, ab 2028 zur reinen Elektro-Marke zu werden, erklärte Lotus CEO Qingfeng Feng nun während einer Telefonkonferenz zu den aktuellen Geschäftsergebnissen, dass der erste Plug-in-Hybrid von Lotus im ersten Quartal 2026 auf den chinesischen Markt kommen wird, gefolgt von der Markteinführung in Europa in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2026.

Den Namen des Modells nannte Qingfeng Feng dabei aber nicht, deutete aber an, dass es sich um ein SUV-Modell handeln wird. Mit dem Eletre hat Lotus bereits ein Batterie-elektrisches SUV im Programm, könnte aber theoretisch auch auf andere Modelle aus dem Geely-Konzern als Basis zurückgreifen. Das ist aber eher unwahrscheinlich, da in China kürzlich getarnte Eletre-Prototypen gesichtet wurden – mit einem zusätzlichen Tankdeckel und einem Auspuff am Heck.

Der erste Lotus-PHEV soll laut einem Bericht der CarNewsChina wie die BEV-Version des Eletre ein 900-Volt-System nutzen und eine kombinierte Reichweite von 1.100 Kilometern im chinesischen CLTC erreichen. Genauere Daten zum Antriebssystem sind aber bislang noch nicht bestätigt.

Das chinesische Portal stellt allerdings einige Spekulationen an: Da Lotus zu Geely gehört, dürfte der Verbrenner-Part des Antriebs von Horse Powertrain stammen, also dem Verbrenner-Joint-Venture von Geely, Renault und Aramco. Einen passenden Motor hat Horse Powertrain schon im Angebot, einen 205 kW starken Vierzylinder mit der Bezeichnung DHE20TDE. Der zwei Liter große Turbomotor wird wohl schon im Plug-in-Hybrid Zeekr 9X in China verbaut. Dessen Topversion erreicht mit drei Elektromotoren eine Leistung von 1.030 kW und wird mit zwei Batterie-Optionen (50 oder 70 kWh) angeboten.

In den ersten neun Monaten des Jahres hat Lotus weltweit 4.612 Fahrzeuge ausgeliefert, davon 46 Prozent in China. Das ist ein Rückgang zum Vorjahreszeitraum. Lotus führt das auf die aktuelle Übergangsphase in der Modellpalette zurück, den Abbau von Lagerbeständen und die Zölle. Laut CEO Qingfeng Feng soll der kommende Plug-in-Hybrid einen „wichtigen Meilenstein in der Unternehmensstrategie“ darstellen.

