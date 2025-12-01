PwC Belgien beschafft 723 Elektroautos von BMW und Mini

Durch die Beschaffung kann Pricewaterhousecoopers (PwC) Belgien seine Flotten-Emissionsziele voraussichtlich schneller erfüllen als ursprünglich angenommen: 2021 verpflichtete sich der belgische PwC-Ableger, die Emissionen seiner Fahrzeugflotte alle zwei Jahre um 20 Prozent zu reduzieren – mit dem Ziel, bis 2030 emissionsfrei zu sein. Inzwischen sollen bereits 2028 nur noch emissionsfreie Firmenwagen im Dienst sein. Konkret werden in dieser neuen Beschaffungsrunde 499 Diesel- und Hybridfahrzeuge durch vollelektrische Modelle ersetzt, wie das Unternehmen mitteilt.

Dadurch kommt PwC Belgien in seiner Flotte nun auf 90 Prozent elektrifizierte Fahrzeuge, darunter 40 Prozent vollelektrische Fahrzeuge. Patrick Boone, CEO von PwC Belgien, kommentiert: „Die Elektrifizierung unserer Flotte ist ein wichtiger Schritt zur Reduzierung unserer Emissionen, und wir setzen uns dafür ein, diesen Übergang für unsere Mitarbeitenden so transparent wie möglich zu gestalten.“

Auch das Ladenetz von PwC Belgien wächst mit: „Das Laden zu Hause ist nach wie vor eine Herausforderung, insbesondere für jüngere Kolleginnen und Kollegen. Deshalb installieren wir 270 neue Ladepunkte im Büro, beseitigen damit ein großes Hindernis für das elektrische Fahren und sorgen für sichere, nachhaltige und komfortable Arbeitswege“, fährt Boone fort. Mit der neuen Installation erhöht sich die Gesamtzahl der Ladepunkte an allen PwC-Standorten in Belgien auf 475.

Bei der Antriebswende im Unternehmen spielt ferner die enge Partnerschaft mit der BMW Group Belux eine große Rolle. Wir erinnern uns: Schon vor gut einem Jahr beschaffte PwC Belgien 200 neue Mini Cooper E für Berufsanfänger. Für den Hersteller gehört PwC damit zu den großen gewerblichen Abnehmern: „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, fortlaufende, individuelle Unterstützung und ein umfassendes Serviceangebot zu bieten – von flexiblen Finanzierungsmöglichkeiten über zuverlässige Pannenhilfe bis hin zu einem engagierten Kundendienst“, betont Alexander Wehr, CEO der BMW Group Belux.

Zusätzlich zu Firmenwagen können Mitarbeitende von PwC Belgien übrigens seit 2023 ein gesetzliches Mobilitätsbudget nutzen – mit Möglichkeiten wie Fahrradleasing, Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und der Erstattung von Hypothekenkosten. „Rund 23 % der Mitarbeitenden von PwC Belgien entscheiden sich für ein kleineres Auto, während 12 % ganz auf den Firmenwagen verzichten. Dies spiegelt die wachsende Präferenz für nachhaltige Mobilitätslösungen wider“, so das Unternehmen.



press.bmwgroup.com