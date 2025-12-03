China: FAW wohl kurz vor Investition in Leapmotor

Entsprechende Gerüchte über einen Einstieg des staatlichen Autobauers bei dem dynamisch wachsenden EV-Startup waren bereits im Sommer aufgetaucht. Seit dem Frühjahr 2025 gibt es bereits ein erstes gemeinsames Fahrzeugprojekt. Die Fortschritte dabei, die anhaltend guten Verkaufszahlen und die finanzielle Performance von Leapmotor dürften die Verantwortlichen bei FAW davon überzeugt haben, auch in das Unternehmen zu investieren.

Der Gründer, Vorsitzende und CEO von Leapmotor, Zhu Jiangming, hat die laufenden Gespräche jetzt zwar bestätigt, und erklärt, dass das Unternehmen die tatsächliche Kontrolle nicht abgeben werde. FAW will den neuen Infos zufolge etwa fünf Prozent an Leapmotor erwerben, halb so viel wie bisher angenommen – im Sommer hatte das chinesische Medium Cailian Press berichtet, dass Leapmotor zehn Prozent anstrebe, allerdings waren die Pläne damals noch in einem frühen Stadium.

Der größte Einzelaktionär von Leapmotor ist der Stellantis-Konzern, der 2023 bei Leapmotor für einen Milliarden-Betrag eingestiegen ist und derzeit 21,26 Prozent hält. Zhu Jiangming und andere Mitglieder des Gründungsteams halten laut dem Portal Car News China zusammen „über direkte und indirekte Beteiligungen“ etwa 25,8 Prozent, womit die Gründer gemeinsam mit Stellantis zwar nicht die Mehrheitsaktionäre sind, aber faktisch die Kontrolle über das Unternehmen haben.

Nach wie vor unklar ist aber, wie viel Geld First Automotive Works (FAW) für die Leapmotor-Beteiligung in die Hand nehmen müsste – auch wenn es jetzt wohl „nur“ auf fünf Prozent der Anteile hinausläuft. Denn Leapmotor scheint aktuell nicht unter großem, finanziellen Druck zu stehen. Im dritten Quartal hat das Unternehmen einen Umsatz von 19,45 Milliarden Yuan (2,36 Milliarden Euro) erzielt, mehr als 97 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahresquartal und immerhin +36,7 Prozent zum Q2 2025. Für das kommende Jahr hat Leapmotors Vice President Li Tengfei einen Nettogewinn von fünf Milliarden Yuan (derzeit etwa 610 Millionen Euro) in Aussicht gestellt.

Auf der anderen Seite ist der Druck auf die FAW Group hoch, die bisher im Vergleich mauen Verkäufe an Elektrofahrzeugen zu erhöhen. Die New Energy Vehicles (also Batterie-Elektroautos, Plug-in-Hybride, Fahrzeuge mit Range Extender und Brennstoffzellenmodelle) machen derzeit nur rund zehn Prozent des Konzernabsatzes aus, während der NEV-Anteil im Gesamtmarkt bei etwa 50 Prozent liegt. FAW muss hier also aufholen und hofft dabei unter anderem auf technische Impulse und Lerneffekte von Leapmotor, das nur Elektroautos und Fahrzeuge mit Range Extender anbietet.

carnewschina.com