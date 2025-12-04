Auch der ID. Buzz Cargo kommt mit langem Radstand

Abgesehen von der Tatsache, dass der bisher nur mit dem kurzen Radstand angebotene ID. Buzz Cargo auch als Langversion kommt, nennt VWN keine weitern Daten zu der neuen Variante. „Die weiteren technischen Details und die Preise des verlängerten ID. Buzz Cargo wird VWN Nutzfahrzeuge bekanntgeben, sobald sie feststehen“, so die Hannoveraner in der Mitteilung.

Bliebt also nur der Blick auf das Pkw-Modell des MEB-Vans, wo es die Langversion bereits seit Sommer 2024 gibt. Dort liegt der Aufpreis unabhängig vom Antrieb oder der Ausstattung bei 1.535 Euro netto – egal ob beim ID. Buzz Pro, dem Sondermodell Energy oder dem Top-Modell ID. Buzz GTX mit Allradantrieb. Legt man die mindestens 48.225 Euro netto für einen ID. Buzz Cargo Pro zugrunde, dürfte die Langversion dieser Transporter-Variante also bei 49.760 Euro netto starten.

Und mit der 86-kWh-Batterie im Vergleich zu den 79 kWh Energiegehalt der Kurzversion steigt die WLTP-Reichweite von grob 460 auf etwas über 485 Kilometer. Da auch der ID. Buzz Cargo Pro (mit 79 kWh im Unterboden) mit 461 Kilometer Normreichweite angegeben ist, dürfte also auch hier die Langversion auf etwa 485 bis 490 Kilometer kommen.

Bei der Langversion des ID. Buzz wird nicht der hintere Überhang gestreckt, sondern ausschließlich der Radstand. Von der 4,71 Meter langen Standard-Version mit glatten drei Metern Radstand wird das lange Model um 25 Zentimter zwischen den Achsen auf 3,25 Meter gestreckt. Da die Überhänge vorn und hinten wie erwähnt komplett gleich bleiben, legt das Auto auf insgesamt 4,96 Meter zu. Ohne offizielle Angaben ist aber unklar, wie genau sich die 25 Zentimeter mehr Radstand auf das Ladevolumen und die Nutzlast des ID. Buzz Cargo in der Langversion auswirken. Auch hier nur ein kleiner Vergleich zu der Privatkunden-Variante: Der Kofferraum wächst so auf bis zu 2.469 Liter, bisher waren es maximal 1.581 Liter in der Standard-Version.

Für den Multivan (maximal als Plug-in-Hybrid erhätlich) und ID. Buzz bringt Volkswagen Nutzfahrzeuge zudem nun zwei Aktionsmodelle in den Handel: die „75 Jahre“-Edition. Insgesamt 500 Exemplare werden für den deutschen Markt entstehen. Die Modelle sind nicht nur exklusiv ausgestattet und gebrandet – sie bieten laut Hersteller auch einen Preisvorteil von 3.869 Euro (Multivan) respektive 5.344 Euro (ID. Buzz).

