Norwegen: Ionity und Ekoenergetyka ermöglichen Laden mit bis zu 500 kW

Die Zusammenarbeit mit Ekoenergetyka begann bereits im Sommer 2023. Damals bestellte Ionity High Power Charger mit einer Leistung von bis zu 350 kW. Nach ersten Installationen in Kroatien, Slowenien und Finnland wurden inzwischen „300+ Power Units“ mit einer Gesamtleistung von über 116 Megawatt ausgeliefert, was rund 331 HPC-Lader mit jeweils 350 kW entspricht. Nun gehen beide Unternehmen einen Schritt weiter.

Ekoenergetyka kündigte schon vor einem halben Jahr an, dass Ionity ein neues Hochleistungsladesystem unter realen Bedingungen testet. Dabei verteilen zwei Leistungsschränke vom Typ DLBS eine Gesamtleistung von 800 kW in Stufen von 66,7 kW dynamisch auf sechs Schnellladepunkte. Erste Pilotinstallationen „in ganz Europa“ sollten noch im Herbst folgen.

Im Rahmen eines Pilotprojekts wurde dieses System nun erstmals bei Ionity am Standort Elverum, der sich „perfekt gelegen am wichtigen Østerdalen-Korridor zwischen Oslo, Trondheim und der Binnenregion“ befindet, in Betrieb genommen. Vor Ort wurden zwei der DLBS-Leistungseinheiten mit drei Schnellladern vom Typ Sat 400 kombiniert, die jeweils zwei CCS-Ladepunkte bieten.

Die Besonderheit des Standorts: Bisher erreichten Ionity-Ladeparks mit Alpitronic-Ladesäulen maximal 400 kW. Der High Power Charger von Ekoenergetyka ermöglicht nun Ladeleistungen von bis zu 500 kW – vorausgesetzt, das Elektroauto kann diese Leistung überhaupt abrufen. Zwar stehen vor Ort insgesamt sechs DC-Ladepunkte zur Verfügung, jedoch kann nur ein Fahrzeug die volle Leistung auch nutzen, sofern es zudem allein an einem der drei Schnelllader lädt. Offen bleibt, wie sich die Gesamtleistung von 800 kW verteilt, wenn mehrere E-Autos gleichzeitig laden.

Bild: Ionity

Neben den sechs neuen Ladepunkten bietet Ionity auch noch zwei Ladepunkte mit jeweils über 400 kW an, zu denen jedoch keine Details genannt werden. Zwar ist Ionity nicht der einzige Anbieter vor Ort. Ergänzend gibt es 28 Tesla Supercharger, acht Ladepunkte von Kople mit bis zu 180 kW sowie vier 200-kW-Ladepunkte von Recharge. Die höchste Leistungsklasse bietet ab sofort jedoch Ionity.

Dass mit den 500 kW bei Ionity zudem noch nicht Schluss ist, ist bereits seit April dieses Jahres bekannt. Das Schnelllade-Joint-Venture kündigte im Frühjahr an, noch dieses Jahr erste Megawatt-Ladesysteme von Alpitronic in Betrieb nehmen zu wollen. Auch wenn hier der Begriff Megawatt-Ladesystem fällt, geht es nicht um das MCS-Laden von E-Lkw, sondern um Elektroautos. Ein Schaltschrank kann bei diesem System mit vier Säulen à zwei CCS-Ladepunkte also gleichzeitig bis zu acht Elektrofahrzeuge versorgen – und das mit dynamischer Leistungsverteilung auf die einzelnen Ladepunkte. Laut Ionity kann (bei geringerer Belegung) ein einzelnes Fahrzeug mit bis zu 600 kW geladen werden. Noch ist allerdings unklar, wann und wo die ersten Standorte ihre Pforten für die Öffentlichkeit öffnen.

