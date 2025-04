Ionity baut noch 2025 erste Megawatt-Ladesysteme von Alpitronic auf

Vorgestellt hatte Alpitronic seine Megawatt-Lösung Mitte Februar 2025. Das Ladesystem verteilt den Strom über ein zentrales Power Cabinet auf bis zu vier Säulen mit je zwei Ladepunkten. Das System kann zwar sowohl mit CCS- als auch mit MCS-Kabeln für schwere Nutzfahrzeuge bestellt werden, dem Erstkunden Ionity geht es aber rein um das Schnellladen von Elektroautos – also sind in diesem Fall alle Systeme mit CCS-Kabeln ausgestattet.

Ein Schaltschrank kann mit vier Säulen à zwei CCS-Ladepunkten also gleichzeitig bis zu acht Elektrofahrzeuge mit Strom versorgen – und das mit dynamischer Leistungsverteilung auf die einzelnen Ladepunkte. Laut Ionity kann (bei geringerer Belegung) ein einzelnes Fahrzeug mit bis zu 600 kW geladen werden. Bei der Präsentation im Februar hatte Alpitronic selbst noch bis zu 480 kW bei der Variante mit CCS-Kabeln bei maximal 600 Ampere genannt. Die MCS-Version – im Falle des Ionity-Deals nicht relevant – kann ein Fahrzeug mit bis zu 1.000 kW laden.

Im ersten Schritt startet ab Mai die Validierung der Geräte auf dem Ionity-Testgelände in Unterschleißheim bei München. So will der Anbieter sicherstellen, dass die Ladesysteme mit möglichst allen verfügbaren Fahrzeugen kompatibel sind – bei Hardware und Sorftware. Nachdem die Tests abgeschlossen sind, plant Ionity, das HYC1000 ab der zweiten Hälfte des Jahres 2025 „flächendeckend in seinem Netzwerk einzuführen“. Konkrete Länder oder Standorte werden in der Mitteilung nicht genannt.

Bild: Ionity Bild: Ionity Bild: Ionity

„Mit den HYC1000-Ladesystemen bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine der schnellsten und fortschrittlichsten Ladetechnologien, die es derzeit auf dem Markt gibt“, sagt Ionity-CEO Jeroen van Tilburg. „Damit halten wir nicht nur mit der Innovation Schritt — wir führen sie an und gestalten die Infrastruktur von morgen. Die neuen Megawatt-Ladesysteme sind ein bedeutender Meilenstein auf unserem Weg, europaweit ultraschnelles und komfortables Laden von Elektroautos zu ermöglichen.“

Philipp Senoner, CEO von Alpitronic, ergänzt: „Unsere HYC1000-Ladesysteme kombinieren Leistung auf Megawatt-Niveau mit intelligenter Energieverteilung. Damit läuten wir eine neue Ära des skalierbaren und ultraschnellen Ladens ein. Wir sind stolz darauf, Autofahrerinnen und Autofahrern in ganz Europa gemeinsam mit Ionity eine noch bessere Ladeleistung bieten zu können.“

ionity.eu