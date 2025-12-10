BYD und Drivio schließen Kooperation über mehr als 2.000 Autos ab

Eigenen Angaben zufolge hat BYD in diesem Jahr seine Präsenz in Deutschland deutlich ausgebaut: „Die Europazentrale und das deutsche Headquarter wurden um erfahrene Führungskräfte aus der Automobilbranche verstärkt, zahlreiche Standorte mit etablierten Handelspartnern eröffnet“, so der Hersteller. Nun sollen Partnerschaften für weiteres Wachstum im Mobilitätsmarkt sorgen.

„Auto-Abos haben sich in Deutschland neben Kauf, Finanzierung und Leasing zur vierten Säule entwickelt“, lässt BYD wissen. Dass für den Autobauer dieser Vertriebsweg eine zentrale Rolle spielt, wurde bereits im Juni dieses Jahres deutlich, als BYD mit Finn einen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 5.000 Fahrzeugen innerhalb von zehn Monaten abschloss. Etwas kleiner fällt die nun geschlossene Kooperation hingegen mit Drivio aus, wonach BYD mehr als 2.000 Fahrzeuge im Jahr 2026 an den Auto-Abo-Anbieter liefern soll.

In Deutschland bietet BYD derzeit acht reine Elektroautos und drei Plug-in-Hybride an. Zur genauen Aufteilung nach Antriebsart und Modellen der 2.000 Fahrzeuge werden allerdings keine Angaben gemacht. „Die moderne BYD-Produktpalette, die stetig um technologisch starke Fahrzeuge erweitert wird, soll Verbraucherinnen und Verbraucher überzeugen. Neben rein elektrischen Fahrzeugen steht eine breite Auswahl sparsamer Plug-in-Hybride, die sogenannten Super-Hybride von BYD, zur Verfügung“, teilt der Autobauer lediglich mit.

„Um im entscheidenden Moment auf der Shortlist der Verbraucherinnen und Verbraucher zu stehen, braucht es starke Handelspartner, kombiniert mit funktionierenden digitalen Vertriebskanälen – und Auto-Abos spielen hier eine zentrale Rolle. Mit Drivio haben wir einen dynamischen, digital erfahrenen Partner gewonnen, der dieses Potenzial konsequent erschließt“, äußert sich Carsten Schopf, Director B2B bei BYD Deutschland.

Gert Schaub, Geschäftsführer von Drivio, äußert seinerseits: „BYD ist für uns ein hochattraktiver Partner, da wir in unserem jeweiligen Segment sehr stark sind und gemeinsame Ziele verfolgen. Um den Markt zu erobern, benötigt es ein verständliches, transparentes Angebot – und das haben wir. Das Ziel ist klar: Den Erfolg von Drivio ausbauen und als zweitgrößten Anbieter volldigitaler Auto-Abos in Deutschland etablieren.“

Derzeit bietet Drivio über 100 Modelle zur Auswahl an. Nur zwei Jahre nach dem Start konnte das Unternehmen im Jahr 2025 rund 7.700 Abo-Verträge abschließen. Allein im November brachte Drivio mehr als 850 neue Autos im Abo unter Vertrag. Mit BYD soll nun also weiteres Wachstum erreicht werden.

