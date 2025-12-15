DHL flottet erste acht Batterie-Lkw aus Hylane-Deal ein

Paketdienstleister DHL hat die ersten sechs Mercedes-Benz eActros 600 von Hylane im Paketzentrum Dorsten stationiert, zwei weitere Fahrzeuge werden ab sofort am Paketzentrum in Hamburg eingesetzt. DHL hat seine Bestellung bei Hylane zudem von ursprünglich 30 auf jetzt 42 E-Lkw erweitert. Die restlichen 34 Elektrotrucks sollen bis Ende des zweiten Quartals 2026 ausgeliefert werden. Frank Blümer, Niederlassungsleiter Post & Paket in Dorsten, kommentiert: „Die neuen und emissionsarmen E-Lkw helfen uns direkt beim CO2-reduzierten Pakettransport in der sendungsstärksten Jahreszeit vor Weihnachten. Zudem zeigen diese Fahrzeuge auf, dass wir es sehr ernst damit meinen, unseren ‚carbon footprint‘ zu reduzieren.“

Der Deal zwischen DHL, Hylane und Daimler Truck über Batterie-elektrische Lkw wurde Mitte 2025 publik. Er markierte einen Strategieschwenk bei der Kölner Nutzfahrzeugvermietung: Denn Hylane betrieb noch im Sommer eine reine H2-Mietflotte von rund 100 Wasserstoff-Lkw und positionierte sich seit seiner Gründung 2021 stets als Motor der Wasserstoff-Mobilität im Güterverkehr. Im Juni öffnet sich der Truck-Vermieter im Zuge des DHL-Deals aber gegenüber Batterie-elektrischen Lkw. Für Geschäftsführerin Sara Schiffer ein natürlicher Move – und vor allem „keine Abkehr vom Wasserstoff, sondern eine strategische Ergänzung“. Hier geht’s zum ausführlichen Interview, das wir mit ihr über den Kurswechsel geführt haben.

Das Geschäftsmodell von Hylane fußt dabei auf einem „Transport as a service Modell“, sprich: DHL kauft die Fahrzeuge nicht, sondern bezahlt Hylane auf Basis der tatsächlich gefahrenen Kilometer (Pay-per-Use). Schiffer freut sich, dass die ersten eActros 600 nun im Einsatz sind: „Die Erweiterung der ersten Bestellung auf 42 Fahrzeuge verdeutlicht unseren starken gemeinsamen Fortschritt hin zu einem emissionsfreien Schwerlastverkehr und wie klar DHL mit seinen Dekarbonisierungszielen Maßstäbe in der Transportbranche setzt. Mit verlässlichen, alltagstauglichen und wirtschaftlichen Lösungen unterstützen wir die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs und sind stolz, diesen Weg gemeinsam mit DHL und Daimler Truck zu gehen.“

Marc Hitschfeld, Betriebschef des Unternehmensbereichs Post & Paket Deutschland der DHL Group, bekräftigt: „Die Kooperation mit Hylane und Daimler Truck ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Elektrifizierung unserer Lkw-Flotte. Wir zeigen damit deutlich, dass wir unsere Vorreiterrolle bei der E-Mobilität in der Logistik ernst nehmen.“

Die 42 bestellten E-Lkw stoßen bei DHL zu den bereits vorhandenen 17 Elektrotrucks und 450 CNG-Lkw im Transport sowie zu rund 35.000 Elektrotransportern auf der letzten Meile. Dazu kommt die Ladeinfrastruktur mit zehn CNG-Tankstellen und über 40.000 Ladepunkten. Erst in der vergangenen Woche hat DHL zudem mit dem Aufbau seines ersten eigenen E-Lkw-Ladeparks begonnen.

Durch den Bezug von eActros-600-Einheiten via Hylane lässt sich DHL nun also auf ein neues Vertriebsmodell ein. Als Vorteile dieses Ansatz bezeichnet der Konzern, dass Hylane das Unternehmen ohne große Vorlaufzeit bedienen kann. Wie das „Pay-per-Use“-Modell den Markt darüber hinaus aktivieren soll, hatte uns Sara Schiffer von Hylane vor einiger Zeit in einem weiteren Interview erläutert. Dabei sprachen wir mit der Hylane-Geschäftsführerin auch über den Status Quo, die Ziele und die Kundenakquise.



group.dhl.com, linkedin.com