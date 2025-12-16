Volkswagen startet Auslieferung des e-Volksbus in Brasilien

Vorgestellt hatte der Nutzfahrzeughersteller, der auch unter dem Namen Volkswagen Caminhões e Ônibus bekannt ist, den Elektrobus aus Brasilien für Brasilien bereits im Frühjahr 2024. Die Produktion des e-Volksbus sollte in der zweiten Jahreshälfte letzten Jahres beginnen. Der Zeitplan konnte offenbar gehalten werden.

Der Elektrobus wurde in Resende im Bundesstaat Rio de Janeiro entwickelt. Volkswagen Truck & Bus (VWTB) hat hierbei auf die fünfjährige Erfahrung mit dem E-Lkw e-Delivery zurückgegriffen. Beide Fahrzeuge teilen sich Technologien wie auch Komponenten.

Beim e-Volksbus 22L handelt es sich um eine 13,2 Meter lange Low-Entry-Variante, die eine Kapazität für bis zu 82 Fahrgäste bietet. Angetrieben wird der Elektrobus von einem E-Motor mit einer Leistung von 280 kW. Zwölf LFP-Batterien mit zusammen 385 kWh sollen für eine Reichweite von bis zu 250 Kilometern sorgen.

Für die Anforderungen der ersten Kunden soll die gebotene Reichweite offenbar ausreichen: Seit Mai dieses Jahres wurde der e-Volksbus 22L unter realen Bedingungen in São Paulo getestet. Nach einer laut VWTB erfolgreichen Testphase wurde auch gleich eine erste Charge von insgesamt 100 Exemplaren von brasilianischen ÖPNV-Betreibern bestellt. Die ersten 50 e-Volksbus aus der Order nahm kürzlich das Verkehrsunternehmen Transppass für den Einsatz in São Paulo entgegen.

Im Süden des Bundesstaates Rio de Janeiro in der Stadt Resende sollte der erste e-Volksbus hingegen bereits vergangene Woche eintreffen. Das Fahrzeug wird vom Transportunternehmen Viação Princesinha do Vale betrieben. Die restlichen Einheiten sollen ab Januar 2026 an weitere ÖPNV-Betreiber ausgeliefert werden, darunter auch weitere Exemplare nach Resende. Näher ins Detail ging Volkswagen Truck & Bus aber nicht.

Neben der reinen Lieferung hat der Hersteller aber auch den Betrieb der Elektrobusse im Blick: So wurde „ein umfassendes technisches Support-Programm implementiert“, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit der neuen Busse zu gewährleisten. Die VWTB-Mitarbeiter bieten den Kunden Einweisungen und Strategien für den Betrieb der Busse sowie Informationen zu Wartungsprozessen, die in den firmeneigenen Werkstätten durchgeführt werden können. Das Händlernetz von VWTB soll im Gegenzug auf den Betrieb dieser Fahrzeuge vorbereitet sein und eine konstante Verfügbarkeit von Ersatzteilen garantieren können. Die Service-Leistungen werden individuell auf die Bedürfnisse der ÖPNV-Betreiber zugeschnitten.

vwtbpress.com