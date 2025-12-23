Überarbeiteter Dacia Spring wieder bestellbar

Anfang Oktober hatte die rumänische Renault-Marke ein technisches Upgrade für sein derzeit einziges Elektromodell vorgestellt. Der in China gebaute Spring erhält dabei als erstes Auto in der ganzen Renault-Gruppe einen LFP-Akku und stärkere Elektromotoren. Bei dem umfangreichen Facelift im Frühjahr 2024 wurde zwar die Optik stark verändert, die Technik blieb aber quasi unangetastet.

Mit dem im Oktober vorgestellten und jetzt bestellbaren Technik-Upgrade legt der Spring vor allem bei der Beschleunigung zu. Dacia mustert die bisherigen Motoren mit 33 beziehungsweise 48 kW aus und ersetzte diese durch zwei neue Aggregate mit 52 beziehungsweise 75 kW. Die neue Einstiegsversion mit 52 kW beschleunigt nach Angaben des Herstellers in 10,3 Sekunden von Tempo 80 auf 120 km/h, während dieser Vorgang bei der bisherigen Basisversion nicht mehr zeitgemäße 26,2 Sekunden in Anspruch nahm. Aus dem Stand auf 100 km/h schafft es der Spring laut Hersteller damit in 12,3 Sekunden.

Wenn an der Vorderachse der stärkere 75 kW-Motor sitzt, der nur in Kombination mit der Top-Ausstattung Extreme verfügbar ist, reduziert sich der Wert auf 6,9 Sekunden. Damit ist die neue Topversion in dieser Disziplin 7,1 Sekunden schneller als der bisherige Spring mit 48, die Zeit wurde also mehr als halbiert.

Der neue 24,3 kWh große LFP-Akku bietet zwar – wie zuvor – maximal 226 Kilometer Reichweite nach WLTP, allerdings hat Dacia die DC-Ladeleistung von bisher 30 auf maximal 40 kW erhöht. Im Idealfall soll der Ladevorgang von 20 auf 80 Prozent 29 Minuten in Anspruch nehmen. Das wäre rund eine Viertelstunde weniger als bisher. Mit Wechselstrom beträgt die maximale Ladeleistung 7 kW. Da es sich aber um einen einphasigen Onboard-Charger handelt, kann die nutzbare Ladeleistung je nach Schieflast-Verordnung des Anbieters auch auf 3,7 kW sinken.

52 kW 75 kW Antrieb FWD FWD Leistung 52 kW 75 kW Beschleunigung 12,3 s 9,6 s Höchstgeschwindigkeit 125 km/h 125 km/h WLTP–Reichweite 226 km 226 km Batteriekapazität 24,3 24,3 Ladeleistung DC 40 kW 40 kW Ladezeit DC 20-80% 29 min 29 min Preis 16.900 Euro 19.700 Euro

Zu dem jetzt bestätigten Einstiegspreis von 16.900 Euro gibt es den Dacia Spring „Essential“ mit dem 52-kW-Antrieb. Ab dem Trim „Expression“ (ab 18.700 Euro) gibt es eine höherwertige Ausstattung (etwa lackierte Türgriffe und andere Felgen), in anderen Bereichen bleibt das Modell aber immer noch eher einfach ausgestattet – etwa bei der manuellen Klimaanlage.

In der Ausstattung „Extreme“ ab 19.700 Euro gibt es dann nicht nur Features wie ein Zehn-Zoll-Display samt Rückfahrkamera und elektrische Fensterheber hinten, sondern eben auch den stärkeren 75-kW-Antrieb. Mit diesem kann der Spring nun erstmals in unter zehn Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen – in 9,6 Sekunden, um genau zu sein.

dacia.de (Mitteilung), dacia.de (Konfigurator)