Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Batterie

CATL will verstärkt auf Natrium-Ionen-Akkus setzen

CATL will das Geschäft mit seinen Natrium-Ionen-Batterien forcieren. Wie der Konzern auf einer Lieferantenkonferenz erklärte, sollen Natrium-Akkus ab diesem Jahr in großem Umfang in Batterietauschstationen, Pkw, Nutzfahrzeugen und stationären Energiespeichern zum Einsatz kommen.

Catl na ion batterie
Bild: CATL
Von Cora Werwitzke
02.01.2026 - 11:30 Uhr

Das berichten chinesische Portale unter Berufung auf einen Bericht des Mediums Cailian von einer Konferenz in Ningde, zu der CATL seine Zulieferer versammelte. Als einen der Gründe für den verstärkten Fokus auf Natrium-Ionen-Batterien werden dabei die stark gestiegenen Lithiumpreise genannt, die die aktuellen Lithium-Ionen-Batterien verteuern. CATL soll auf der Konferenz deutlich gemacht haben, dass Natrium-Ionen-Batterien und Lithium-Ionen-Batterien künftig einen neuen „Dual-Star”-Trend bilden.

CATL gehörte Mitte 2021 zu den ersten Batterieherstellern, die einen eigenen Natrium-Ionen-Akku vorstellten. Die erste Generation kam laut damaligen Angaben auf eine Energiedichte von 160 Wh/kg. 2024 wurde eine weitere Generation mit 200 Wh/kg angekündigt. Zum Vergleich: Lithium-Ionen-Batterien mit flüssigem Elektrolyt sind bei rund 350 Wh/kg am Limit. Im April 2025 stellte CATL auf seinem Tech Day dann seine neue Natrium-Ionen-Batteriemarke Naxtra vor und vertreibt seitdem die sogenannte Naxtra-Batterie für Pkw mit einer Energiedichte von bis zu 175 Wh/kg.

Natrium-Ionen-Batterien werden immer dann als Alternative hervorgehoben, wenn die Lithiumpreise anziehen. Da die Preiskurve zuletzt recht niedrig verlief, hielten sich die Hersteller in letzter Zeit zurück. Doch in China sind die Preise für Lithiumcarbonat in Batteriequalität laut Medienberichten in den vergangenen drei Monaten um über 50 Prozent gestiegen – auf nun über 110.000 Yuan (14.000 Euro) pro Tonne. Dies soll bereits dazu geführt haben, dass einige inländische Hersteller von Lithium-Eisenphosphat (LFP) ihre Produktion unterbrechen. Denn Kunden weigern sich offenbar, die Kostensteigerungen mitzutragen.

cnevpost.com, carnewschina.com

Schlagwörter

1 Kommentar

zu „CATL will verstärkt auf Natrium-Ionen-Akkus setzen“
Lanzu
02.01.2026 um 13:26
Als Ergänzung zu den Energiedichten. Die 350 Wh/kg für Li-Ion und die 200 Wh/kg als Ziel von CATL beziehen sich auf Zellen. Die 175 Wh/kg beziehen sich auf eine ganze Batterie. Das ist auf dem Niveau von älteren Li-Ion-Batterien wie VWs MEB und etwas besser als die letzte Generation BYD Blade-Batterien. Auf Batterieebene erreichen Li-Ionen-Batterien bis zu 250Wh/kg, neue Blade-Generation (LFP) bis zu 190 Wh/kg.Vermutlich ist allerdings der Abstand der volumetrischen Dichte größer. Das ist der Große Nachteil. Von Natrium-Batterien. Deswegen werden mögliche Batterien in Autos deutlich geringere Kapazitäten erreichen.
Antworten

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

stellantis factorial energy feststoffbatterie dodge charger daytona demoflotte 2024
Batterie

Feststoffbatterie-Entwickler Factorial will durch SPAC-Fusion an die Börse

vor 12 Stunden veröffentlicht
Tesla battery day keynote elon musk cell
Batterie

Tesla storniert Milliardenauftrag für Kathodenmaterial von L&F

vor 16 Stunden veröffentlicht
Ws
Video - 4:53 minBatterie

VW-Einheitszelle jetzt aus Salzgitter: Produktion bei PowerCo gestartet

23.12.2025