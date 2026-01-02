CATL will verstärkt auf Natrium-Ionen-Akkus setzen

Das berichten chinesische Portale unter Berufung auf einen Bericht des Mediums Cailian von einer Konferenz in Ningde, zu der CATL seine Zulieferer versammelte. Als einen der Gründe für den verstärkten Fokus auf Natrium-Ionen-Batterien werden dabei die stark gestiegenen Lithiumpreise genannt, die die aktuellen Lithium-Ionen-Batterien verteuern. CATL soll auf der Konferenz deutlich gemacht haben, dass Natrium-Ionen-Batterien und Lithium-Ionen-Batterien künftig einen neuen „Dual-Star”-Trend bilden.

CATL gehörte Mitte 2021 zu den ersten Batterieherstellern, die einen eigenen Natrium-Ionen-Akku vorstellten. Die erste Generation kam laut damaligen Angaben auf eine Energiedichte von 160 Wh/kg. 2024 wurde eine weitere Generation mit 200 Wh/kg angekündigt. Zum Vergleich: Lithium-Ionen-Batterien mit flüssigem Elektrolyt sind bei rund 350 Wh/kg am Limit. Im April 2025 stellte CATL auf seinem Tech Day dann seine neue Natrium-Ionen-Batteriemarke Naxtra vor und vertreibt seitdem die sogenannte Naxtra-Batterie für Pkw mit einer Energiedichte von bis zu 175 Wh/kg.

Natrium-Ionen-Batterien werden immer dann als Alternative hervorgehoben, wenn die Lithiumpreise anziehen. Da die Preiskurve zuletzt recht niedrig verlief, hielten sich die Hersteller in letzter Zeit zurück. Doch in China sind die Preise für Lithiumcarbonat in Batteriequalität laut Medienberichten in den vergangenen drei Monaten um über 50 Prozent gestiegen – auf nun über 110.000 Yuan (14.000 Euro) pro Tonne. Dies soll bereits dazu geführt haben, dass einige inländische Hersteller von Lithium-Eisenphosphat (LFP) ihre Produktion unterbrechen. Denn Kunden weigern sich offenbar, die Kostensteigerungen mitzutragen.

