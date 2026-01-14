Leasys und EIB wollen 24.000 E-Fahrzeuge in Flotten bringen

Das Projekt sieht einen Kreditrahmen von 300 Millionen Euro durch die EIB und eine Investition von Leasys in gleicher Höhe (insgesamt also 600 Millionen Euro) zur Unterstützung der Einführung einer Flotte von 24.000 emissionsfreien Fahrzeugen in zehn europäischen Ländern vor, darunter Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien und Portugal.

Leasys will so mehr Elektrofahrzeuge beschaffen können, die in der Anschaffung eben oft noch etwas teurer sind als Verbrenner – bei neuen Modellen aber schon auf dem Preisniveau von Plug-in-Hybriden. Die diese Fahrzeuge verleast Leasys dann an Firmen- und auch Privatkunden, wobei der Fokus eher auf den großen Flotten liegt. Daher geht das Unternehmen auch davon aus, dass das Projekt „erhebliche Umweltvorteile“ bringe: „Die Flottenleistung wird deutlich über dem aktuellen Marktdurchschnitt liegen und zu geringeren Emissionen, verbesserter Luftqualität und reduziertem Lärmpegel in Städten beitragen“, teilt Leasys mit. Und das geht vor allem über dienstliche Vielfahrer.

„Die Initiative wird erhebliche ökologische Vorteile bringen, indem sie Emissionen reduziert und das Wachstum der europäischen Wertschöpfungskette für saubere Mobilität unterstützt“, teilt Leasys mit. Letzteres wird wohl erreicht, da in Europa hergestellte Elektroautos des Stellantis-Konzerns genutzt werden sollen – die zum Teil schon über in Europa hergestellte Batteriezellen verfügen.

„Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit der EIB durch eine Vereinbarung zu stärken, die den Einsatz einer modernen, wettbewerbsfähigen und vollelektrischen Fahrzeugflotte in ganz Europa beschleunigt“, sagt Andrea Bandinelli, CEO von Leasys. „Diese Finanzierung ermöglicht es uns, effektiver auf die wachsende Nachfrage nach emissionsfreier Mobilität von Unternehmen und Privatfahrern in unseren Märkten zu reagieren.“



„Die Förderung sauberer Verkehrsmittel ist ein zentrales Anliegen der Klimaziele der EIB. Mietwagen- und Leasinggesellschaften, die Millionen von Fahrzeugen verwalten und ihre Flotten regelmäßig erneuern, sind prädestiniert, die Elektrifizierung des europäischen Fahrzeugbestands voranzutreiben. Die Unterstützung von Unternehmen wie Leasys ist ein guter Weg, die Elektrifizierung der EU zu beschleunigen und Europas Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu begleiten“, sagt EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle.

stellantis.com