MAN liefert weitere E-Lkw aus

Die Übergaben fanden im MAN Truck Forum in München oder in den Außenorganisationen statt, wie MAN mitteilt. Gerade bei den Elektro-Lkw kommt laut dem Hersteller der Fahrzeugübergabe eine besondere Rolle zu, die Rede ist sogar von einem „entscheidenden Moment“. „Unser Team im Truck Forum nimmt sich bewusst Zeit für eine detaillierte Einweisung und eine umfassende Fahrzeugvorführung. Jede Übergabe ist individuell und bei Elektromobilität umso mehr, weil dadurch Vertrauen, Verständnis und Begeisterung für die neue Technologie entstehen“, sagt Patrick Riegler, Leiter MAN Foren & Kundencenter bei MAN Truck & Bus Deutschland.

In der Mitteilung nennt der Hersteller auch einige Kunden. Aus der Logistikbranche hat etwa die Spedition Riedle aus dem Allgäu einen MAN eTruck in den Fuhrpark aufgenommen, das Modell wird aber nicht genannt. Riedle gilt als Nachhaltigkeitspionier und hat etwa große PV-Anlagen auf seinen Hallendächern, die Kühlanlagen werden mit natürlichen Kältemitteln betrieben. Der E-Lkw sei „der nächste logische Schritt“.

Die TRICOR-Gruppe, ein führender Anbieter für Verpackungslösungen in Europa, integriert drei MAN eTGX Ultra in eine der modernsten Produktionsstätten für Scherwellpappe. Koopman Logistics, einer der größten Logistikdienstleister der Benelux-Länder, nutzt bereits zwei MAN eTGX für den klimafreundlichen Automobiltransport und sammelt wertvolle Erfahrungen im täglichen Einsatz.

Neu sind auch emissionsfreie MAN im Bereich der Abfallentsorgung im kommunalen Dienst: Bolz Entsorgung nutzt die neuen eTrucks für einen geschlossenen Nachhaltigkeitskreislauf, während Kircher Transporte die Elektromobilität als strategischen Schritt für die Zukunft betrachtet. Die LTG Landauer Transportgesellschaft und die Ernst Frankenbach GmbH erweitern ihre Flotten ebenfalls um MAN eTrucks, „um den Anforderungen moderner, nachhaltiger Logistik gerecht zu werden und verwenden fürs Laden den selbstproduzierten Strom“, wie es in einer Mitteilung von MAN heißt.

„Das sind nur einige Beispiele, die zeigen, wie Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen gemeinsam mit uns bei MAN die Transformation der Transportbranche aktiv gestalten. Die positiven Rückmeldungen unserer Kundinnen und Kunden bestätigen die Praxistauglichkeit, Wirtschaftlichkeit und Innovationskraft dieser neuen Fahrzeuggeneration,“ führt Stefan Schall, der Geschäftsführer für den Lkw-Vertrieb der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH aus und ergänzt: „Und dabei spielt es keine Rolle, ob unsere MAN eTrucks in der Kiesgrube oder im Fernverkehr eingesetzt werden. Die Power und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten stehen denen der Dieselfahrzeuge in nichts nach.“

mantruckandbus.com