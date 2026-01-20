Rund 1.200 neue Schnellladepunkte in Norwegen

Die Anzahl von mittlerweile 10.670 Schnelllademöglichkeiten sieht die Norsk Elbilforening (norwegischer Verband für Elektrofahrzeuge) äußerst positiv: „Das ist ein Rekordhoch und ein hervorragender Start ins Jahr“, sagt Generalsekretärin Christina Bu. „Wir haben bereits im letzten Sommer 10.000 Schnellladepunkte erreicht und damit das von den norwegischen Behörden in ihrer Ladestrategie festgelegte Ziel erreicht. Wir beobachten, dass die Ladeschlangen kürzer werden und das Laden für Elektroautofahrer weniger beängstigend ist als zuvor“, so Bu weiter. Auch die Anzahl der Schnelllader für E-Lkw ist deutlich um 57 auf 254 gestiegen.

Statistisch gesehen gibt es damit einen Schnellladepunkt pro 85 Elektroautos, die in Norwegen zugelassen wurden. Ein Jahr zuvor mussten sich noch 100 E-Fahrzeuge einen Schnellladepunkt teilen. „Eine so niedrige Zahl hatten wir noch nie zuvor, und das erklärt wahrscheinlich sowohl, warum weniger Elektroautofahrer Warteschlangen beim Laden erleben, als auch, warum die Ladeanbieter weniger neue Ladestationen bauen als zuvor“, erläutert Christina Bu.

Laut der Umfrage „Elbilisten 2025“ gaben 42 Prozent der Fahrer von Elektroautos an, im vergangenen Jahr Warteschlangen an Schnellladestationen erlebt zu haben. Dies entspricht einem Rückgang um 22 Prozentpunkte gegenüber dem Spitzenjahr 2019. Damals kamen 113 Elektroautos auf eine Schnellladestation. Zugleich geben Fahrer von Elektrofahrzeugen an, dass sie weniger Zeit in Warteschlangen verbringen als früher.

Norwegen gilt seit langem als das Elektroauto-Vorzeigeland und hat einen extrem hohen E-Auto-Anteil bei den Neuzulassungen: Reine Stromer machten dort im vergangenen Jahr 95,9 Prozent aller neu zugelassenen Pkw aus. Damit ist der BEV-Anteil gegenüber 88,9 Prozent im Jahr 2024 noch einmal um einige markante Prozentpunkte angestiegen.

