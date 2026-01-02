Norwegen: Elektroautos dominieren – jetzt auch im Bestand

Was für eine Marktdurchdringung: Reine Elektroautos machten in Norwegen im abgelaufenen Jahr 95,9 Prozent aller neu zugelassenen Pkw des Landes aus. Damit ist der BEV-Anteil gegenüber 88,9 Prozent im Jahr 2024 noch einmal um einige markante Prozentpunkte angestiegen. Das geht aus Statistiken der norwegischen Straßeninformationsbehörde OFV hervor. Insgesamt wurden in Norwegen im vergangenen Jahr 179.550 Pkw neu zugelassen. Diese Marke löst den bisherigen Bestwert aus dem Jahr 2021 ab. Das Land verzeichnete also generell ein starkes Kaufjahr. Unter den 179.550 Pkw waren dabei 172.233 reine E-Autos, das sind die besagten 95,9 Prozent – und darunter wiederum viele Teslas. Dazu gleich mehr.

„2025 war ein ganz besonderes Autojahr. Wir sehen die Auswirkungen einer langfristigen und zielgerichteten Elektroauto-Politik und wie konkrete Steuerbeschlüsse unmittelbare Auswirkungen auf den Markt haben“, äußert OFV-Chef Geir Inge Stokke. „Der Endspurt zum Jahresende war historisch stark, und es besteht kein Zweifel, dass die Mehrwertsteueränderung ab dem 1. Januar 2026 dazu beigetragen hat, dass sich sehr viele Menschen noch vor Jahresende ein neues Elektroauto gesichert haben.“

Allein im Dezember kamen in Norwegen 35.188 neue Pkw (+158% YoY) hinzu, nachdem schon der November stark ausgefallen war. Beide Monate zeugen von einem extremen Endspurt auf dem Markt. Der Anteil von Elektroautos betrug im Dezember dabei 97,6 Prozent, fiel also nochmals etwas höher aus als der Jahresschnitt.



2025 wird bei OFV zudem als jenes Jahr in die Annalen eingehen, in dem die Zahl der Elektroautos die Zahl der Dieselautos in Bestand überstiegen hat. Kein Wunder, die Neuzulassungen von Diesel sinken seit Jahren gravierend. Neuestes Beispiel: Die nur 4,1 Prozent anderen Antriebsarten, die 2025 in Norwegen neu zugelassen wurden, verteilten sich auf Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge. Reine Dieselautos machten dabei ein Prozent aus, Benziner nur 0,3 Prozent.

„Wir können stolz darauf sein, dass Norwegen das recht ehrgeizige Null-Emissions-Ziel für Neuwagenverkäufe erreicht hat. Gleichzeitig ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass etwa zwei von drei Personenkraftwagen auf den Straßen weiterhin mit fossilen Brennstoffen betrieben werden und dass es regionale Unterschiede beim Neuwagenverkauf gibt. Auch wenn dies ein wichtiger Meilenstein ist, müssen wir also weiter auf einen emissionsfreien Fahrzeugbestand hinarbeiten“, kommentiert Stokke.

Was das Marken-Ranking angeht, festigte Tesla 2025 seine Position als mit Abstand größte Automarke Norwegens. Das Unternehmen stellte dabei „mehrere historische Rekorde auf dem norwegischen Automarkt auf“, wie OFV mitteilt. So übertraf Tesla bereits Ende November den bisherigen Verkaufs-Jahresrekord auf Markenbasis in Norwegen. Insgesamt wurden im abgelaufenen Jahr 34.285 neue Teslas zugelassen, was einem Marktanteil von 19,1 Prozent entspricht. Sprich: Fast jedes fünfte, neue Auto in Norwegen war 2025 ein Tesla-Fahrzeug. Dieses Ergebnis erreichten die US-Amerikaner trotz einer vergleichsweise geringeren Zulassungsrate im Dezember.

Auf Modellebene stellte der Tesla Model Y in Norwegen mit 27.621 Erstzulassungen einen neuen Jahresrekord auf. „Das ist die höchste Zahl, die jemals für ein einzelnes Automodell in Norwegen innerhalb eines Jahres registriert wurde“, so Stokke. Und: „In einem Jahr mit rekordhohen Neuwagenverkäufen einen Marktanteil von fast 20 Prozent zu erreichen, ist an sich schon bemerkenswert. Wenn eine Marke solche Volumina zudem mit so wenigen Modellen erzielt, sagt das viel über die Nachfrage und die Durchschlagskraft von Tesla auf dem norwegischen Markt aus.“

Wenngleich Tesla das Jahr dominierte, lieferte Volkswagen ein sehr starkes Jahresende: Mit 5.237 Erstzulassungen erreichte der deutsche Autobauer im Dezember einen Marktanteil von 14,9 Prozent und kam damit zumindest in diesem Monat an Tesla (16,2%) heran. Aufs ganze Jahr gesehen kam Volkswagen auf 23.938 Verkäufe (darunter nicht nur BEVs) und einen Marktanteil von 13,3 Prozent. Als weiteren Trend hält OFV fest, dass chinesische Autohersteller auf dem norwegischen Neuwagenmarkt Fuß fassen konnten: „Insgesamt wurden im Laufe des Jahres 24.524 neue Personenkraftwagen chinesischer Herkunft zugelassen, was einem Anteil von 13,7 Prozent am Neuwagenverkauf entspricht, gegenüber 10,4 Prozent im Vorjahr“, teilt die Behörde mit. BYD war dabei 2025 die stärkste chinesische Automarke und belegte in der Jahresbilanz Platz zehn im Hersteller-Ranking („stark angetrieben durch das Modell BYD Sealion 7“).

Die Top-10-Modellliste für das gesamte Jahr wird aber weiterhin von etablierten europäischen, amerikanischen und japanischen Marken dominiert. Auf das Tesla Model Y mit seinen 27.621 Verkäufen folgen der VW ID.4 (8802), der Toyota bZ4X (7.274), der VW ID.7 (6.976) und das Tesla Model 3 (6.608). Auf den Plätzen 6 bis 10 finden sich der VW ID.3 (5.572), die Volvos EX40 und EX30 (5.270 und 5.206), der Skoda Enyaq (4.837) und der Nissan Ariya (4.565).

Neben dem Pkw-Markt bewegt sich auch der Lieferwagen-Markt in Norwegen in Richtung E-Antrieb. Im Jahr 2025 wurden 29.650 neue Lieferwagen zugelassen, darunter zu 45,2 Prozent Elektrofahrzeuge. Der Busmarkt kommt derweil bereits auf einen Elektro-Zulassungsanteil von 56,3 Prozent. Der Lkw-Markt hinkt hingegen noch deutlich hinterher: Von 4.770 neu zugelassenen Lkw über 3,5 Tonnen im Jahr 2025 waren 17,3 Prozent elektrisch, während 73,2 Prozent weiterhin mit Diesel betrieben werden. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und Weltregionen ist dies natürlich immer noch ein herausragender Wert.

