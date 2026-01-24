Finn und Stellantis erweitern Partnerschaft

11.500 zusätzliche Fahrzeuge sind fast doppelt so viele wie 2025. Neu im Auto-Abo von Finn verfügbar sind unter anderem der Fiat Grande Panda, der Opel Astra Sports Tourer, der Peugeot 308 Station Wagon sowie der Citroën C5 Aircross – die es auch allesamt mit einem Batterie-elektrischen Antrieb gibt.

In welchem Umfang dabei auch BEV-Varianten eingesetzt werden, gibt Finn in der Mitteilung nicht genau an. Auf Nachfrage von electrive bestätigt ein Sprecher der Auto-Abo-Plattform, dass die Antriebsarten „breit gestreut“ sind. „Von BEV über Hybride bis hin zu Benzinern und Diesel ist alles dabei. Insgesamt sind etwas über 70 Prozent der Flotte elektrifizert“, so der Sprecher. Der genaue BEV-Anteil ist also unklar.

„Die vertiefte Zusammenarbeit mit Finn ist ein wichtiger Baustein, um unsere starken Marken noch mehr Kundinnen und Kunden in Deutschland zugänglich zu machen“, sagt Florian Huettl, Managing Director Stellantis Germany und CEO Opel & Vauxhall. „Mit dem erweiterten Angebot bringen wir unsere Modelle in ein Mobilitätsformat, das maximale Flexibilität mit einem attraktiven Rundum-Sorglos-Service verbindet.“

„Unsere Zusammenarbeit mit Stellantis ist über Jahre gewachsen und heute ein elementarer Bestandteil unserer Flotten- und Wachstumsstrategie“, ergänzt Paul Nobis, Senior Vice President Fleet bei Finn. „Die Dimension dieser Erweiterung steht für ein hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen und eine gemeinsame Vision von flexibler Mobilität. Gemeinsam schaffen wir die Voraussetzungen, das Finn Auto Abo in Deutschland weiter zu skalieren und unseren Kund:innen eine noch größere Auswahl an attraktiven Fahrzeugen zur Verfügung zu stellen.“

