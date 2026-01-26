Lucid fertigt erste Prototypen von Mittelklasse-Modell

Das gab Nick Twork, Leiter der Kommunikation bei Lucid, bekannt. „Ich habe heute Zeit in unserem Prototypenbau verbracht und zugesehen, wie die ersten kompletten Lucid Mittelklassefahrzeuge zusammengebaut wurden”, schreibt Twork. „Sie verfügen über dieselbe Lucid-DNA wie Air und Gravity – Platzangebot, Effizienz, Dynamik und Reichweite – gepaart mit einer deutlich verbesserten Herstellbarkeit und Kostenstruktur. Diese Fahrzeuge werden die Menschen überraschen. Mehr dazu in Kürze.“

Lucid will wie berichtet nicht nur ein Mittelklasse-Modell, sondern gleich deren drei entwickeln und strebt damit den Vorstoß ins Preissegment von rund 50.000 US-Dollar an. Damit sollen die Modelle rund 20.000 Dollar (derzeit rund 16.900 Euro) günstiger sein als die Basisversion des Lucid Air. In Deutschland ist der Lucid Air derzeit ab 85.900 Euro verfügbar, die Preise der Mittelklasse-Modelle könnten also grob in der Region um die 70.000 Euro liegen – vergleichbar mit aktuellen E-SUV von Premium-Herstellern wie dem BMW iX3, Mercedes GLC EQ und Volvo EX60.

Nähere Details zu den Fahrzeugen nannte der PR-Chef von Lucid in seinem X-Post nicht. Ein zu dem Post veröffentlichtes Rendering zeigt ein Fahrzeug im Schatten neben einem Lucid Gravity – wohl das erwähnte Mittelklasse-SUV. Die Heckscheibe fällt deutlich flacher ab als beim Gravity, was eher für einen Fünf- als einen Siebensitzer spricht. Viel ableiten lässt sich aus dem neuen Rendering aber nicht.

2024 hatte Derek Jenkins, Senior Vice-President of Design and Brand von Lucid Motors, drei Mittelklasse-Modelle in Aussicht gestellt, einen Elektro-Kombi aber ausgeschlossen. Als wahrscheinlich gelten nach Jenkins damaligen Aussagen eine Limousine, ein SUV und ein Offroad-Modell.

Die Prototypen wurden zwar jetzt in Casa Grande montiert, dem Lucid-Stammwerk in Arizona. Die Serienproduktion der Mittelklasse-Modelle ist aber wohl an einem anderen Standort geplant: Aussagen von Interims-CEO Mark Winterhoff deuten darauf hin, dass die Mittelklasse-Baureihen aus dem Lucid-Werk in Saudi-Arabien kommen sollen.

