Porto: STCP nimmt 20 E-Busse von CaetanoBus in Betrieb

CaetanoBus und Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) verbindet eine langjährige Partnerschaft, in deren Rahmen im Laufe der Jahre bereits mehrere Hundert Busse ausgeliefert wurden. „Diese Zusammenarbeit wurde durch die Elektromobilität weiter gestärkt“, sagt CaetanoBus. Zusätzlich zu den 15 Elektrobussen der ersten Generation e.City Gold, die seit mehreren Jahren in Porto im Einsatz sind, hat STCP nun 20 weitere E-Busse erhalten.

Bei den neuen Batterie-elektrischen Exemplaren handelt es sich um die neueste Generation des Modells e.City Gold in der 12-Meter-Ausführung mit Platz für bis zu 88 Fahrgäste. Mit der 422 kWh großen Batterie sollen Reichweiten von über 400 Kilometern möglich sein. Mehr technische Details werden aber nicht genannt. „In enger Zusammenarbeit mit STCP hat CaetanoBus eine Elektrobuslösung der neuen Generation entwickelt, die den aktuellen und zukünftigen Anforderungen der urbanen Mobilität gerecht wird und Innovation, Zuverlässigkeit und Betriebseffizienz vereint“, teilt der portugiesische Busbauer stattdessen mit.

Die 20 neuen Elektrobusse werden im Depot Via Norte stationiert und ersetzen dort ebenso viele ausgemusterte Fahrzeuge. Von dort aus kommen sie im Linienverkehr im Großraum Porto zum Einsatz.

Die Investitionssumme für die Beschaffung gibt STCP mit 8,6 Millionen Euro an. Es handelt sich um die erste Investition seit dem interkommunalen Zusammenschluss der Sociedade de Transportes Colectivos do Porto im Jahr 2021, die vollständig von den sechs beteiligten Gemeinden Porto, Vila Nova de Gaia, Maia, Matosinhos, Valongo und Gondomar getragen wird. Mit der Beschaffung wollen die Kommunen ihr gemeinsames Engagement für einen nachhaltigeren und moderneren öffentlichen Nahverkehr unterstreichen, heißt es.

„Die Stadtverwaltung konzentriert sich auf die Herausforderung, die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit des öffentlichen Nahverkehrs kontinuierlich zu verbessern, und die Ankunft von 20 weiteren Elektrobussen bei STCP stellt einen wichtigen Schritt zur Verbesserung des Komforts und des Erlebnisses der Nutzer dar“, sagt Hugo Beirão Rodrigues, Stadtrat von Porto. Cristina Pimentel, Vorstandsvorsitzende von STCP, ergänzt: „Die Anschaffung dieser 20 neuen, vollelektrischen Busse ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Transformationsweg von STCP. Wir bauen eine modernere, effizientere und umweltfreundlichere Flotte auf und verbessern gleichzeitig die Servicequalität für unsere Fahrgäste. Diese Investition unterstreicht unser Engagement gegenüber unseren Aktionären und der Region: die Dekarbonisierung des Betriebs zu beschleunigen, die Umweltbelastung zu reduzieren und das Unternehmen für die Herausforderungen der urbanen Mobilität der Zukunft zu rüsten.“

Mit der Integration der 20 neuen Elektrobusse verfügt die Sociedade de Transportes Colectivos do Porto nach eigenen Angaben nun über 88 emissionsfreie Fahrzeuge. Das entspricht knapp 20 Prozent der Gesamtflotte. Allein der portugiesische Hersteller CaetanoBus hat bislang 35 E-Busse an den Verkehrsbetrieb geliefert. Zu weiteren Lieferanten macht STCP keine Angaben. Der verbleibende Fuhrpark besteht überwiegend aus Erdgasbussen mit einem Anteil von rund 70 Prozent sowie aus Dieselbussen mit etwa zehn Prozent.

Der Elektrifizierungskurs soll aber weiter fortgesetzt werden. Bis Ende 2026 ist die Lieferung von 38 weiteren Elektrobussen vorgesehen. Davon entfallen 30 Fahrzeuge auf den zwölf Meter langen e.City Gold, für den CaetanoBus die Ausschreibung bereits im vergangenen Sommer gewonnen hatte. Hinzu kommen acht Midi-Elektrobusse, zu deren Hersteller STCP keine Angaben macht. Mit den zusätzlichen Fahrzeugen würde der Betreiber künftig 126 E-Busse einsetzen, was rund 30 Prozent der Gesamtflotte entspricht.

