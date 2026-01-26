Schaeffler weitet Reparaturlösungen für E-Achsen aus

Mit den neuen Reparaturlösungen will Schaeffler Werkstätten sicher durch die technischen Anforderungen der E-Mobilität führen. Sie decken eine Vielzahl gängiger E-Fahrzeugplattformen ab und bündeln alle für die Reparatur erforderlichen Komponenten in einem Kit inklusive eines klar strukturierten Reparaturleitfadens. Konkret sind die Reparaturkits für den Hyundai Ioniq AE-EV, den Volkswagen eGolf VII und eUp, BMW i3 und Nissan Leaf verfügbar.

„Die Reparatur elektrischer Antriebssysteme wird im Ersatzteilmarkt zu einem Erfolgsfaktor“, sagt Stephan Niese, Director Global Product Management E-Mobility bei Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions. „Wir machen sie für Werkstätten beherrschbar und wirtschaftlich. Mit den richtigen Komponenten, Werkzeugen und Schulungen können Werkstätten E-Achsen professionell und sicher instand setzen.“

Werkstätten sollen von einer breiten Auswahl fahrzeugspezifischer Reparatursysteme sowie einer wirtschaftlichen und nachhaltigen Alternative zum Austausch kompletter E-Achsen profitieren. Für die fachgerechte Instandsetzung von elektrischen Antriebseinheiten lassen sich alle E-Axle RepSystem-M mit dem von Schaeffler entwickelten E-Axle Repair Tool durchführen. Das Spezialwerkzeug ermöglicht die sichere und berührungsfreie Demontage und Montage von Rotor und Stator und stellt sicher, dass die Komponenten exakt positioniert werden. Das ist besonders wichtig, damit kein Abrieb entsteht, der wiederum zu einem Motorschaden führen kann.

Parallel baut Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions auch das Angebot seiner digitalen Trainingsangebote und Reparaturinformationen unter der Servicemarke REPXPERT weiter aus. Ziel ist es, Werkstätten das technologische Know-how rund um das Thema E-Mobilität zu vermitteln und sie zu befähigen, moderne elektrische Antriebssysteme sicher, effizient und eigenständig zu reparieren.

schaeffler.de