Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Automobil

Schaeffler weitet Reparaturlösungen für E-Achsen aus

Schaeffler baut sein Angebot an Reparaturlösungen für den elektrischen Antriebsstrang aus. Ab sofort sind Reparaturkits für die E-Achsen, E-Motoren und Getriebe für weitere Fahrzeugmodelle von BMW, Hyundai, Nissan und Volkswagen verfügbar.

Schaeffler e achse reparaturkit
Bild: Schaeffler
Von Florian Treiß
26.01.2026 - 11:30 Uhr

Mit den neuen Reparaturlösungen will Schaeffler Werkstätten sicher durch die technischen Anforderungen der E-Mobilität führen. Sie decken eine Vielzahl gängiger E-Fahrzeugplattformen ab und bündeln alle für die Reparatur erforderlichen Komponenten in einem Kit inklusive eines klar strukturierten Reparaturleitfadens. Konkret sind die Reparaturkits für den Hyundai Ioniq AE-EV, den Volkswagen eGolf VII und eUp, BMW i3 und Nissan Leaf verfügbar.

„Die Reparatur elektrischer Antriebssysteme wird im Ersatzteilmarkt zu einem Erfolgsfaktor“, sagt Stephan Niese, Director Global Product Management E-Mobility bei Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions. „Wir machen sie für Werkstätten beherrschbar und wirtschaftlich. Mit den richtigen Komponenten, Werkzeugen und Schulungen können Werkstätten E-Achsen professionell und sicher instand setzen.“

Werkstätten sollen von einer breiten Auswahl fahrzeugspezifischer Reparatursysteme sowie einer wirtschaftlichen und nachhaltigen Alternative zum Austausch kompletter E-Achsen profitieren. Für die fachgerechte Instandsetzung von elektrischen Antriebseinheiten lassen sich alle E-Axle RepSystem-M mit dem von Schaeffler entwickelten E-Axle Repair Tool durchführen. Das Spezialwerkzeug ermöglicht die sichere und berührungsfreie Demontage und Montage von Rotor und Stator und stellt sicher, dass die Komponenten exakt positioniert werden. Das ist besonders wichtig, damit kein Abrieb entsteht, der wiederum zu einem Motorschaden führen kann.

Parallel baut Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions auch das Angebot seiner digitalen Trainingsangebote und Reparaturinformationen unter der Servicemarke REPXPERT weiter aus. Ziel ist es, Werkstätten das technologische Know-how rund um das Thema E-Mobilität zu vermitteln und sie zu befähigen, moderne elektrische Antriebssysteme sicher, effizient und eigenständig zu reparieren.

schaeffler.de

Schlagwörter

2 Kommentare

zu „Schaeffler weitet Reparaturlösungen für E-Achsen aus“
Wolfgang Geisendörfer
26.01.2026 um 13:17
Das passt zu den Erfahrungen, dass bei BEV nicht Akkus das größte Problem sind sondern andere - rein mechanische - Komponenten. Im BEv mag es weniger Zahnräder geben (es fehlt das Schaltgetriebe) aber Lager, Federn, Dämpfer und radaufhängungen sind ähnlich den Verbrenner-Modellen.
Antworten
ioniqKnechter
26.01.2026 um 18:46
Ehy Moin erst ma...Es ist doch geradezu rührend zu sehen, wie die E-Mobilität endlich erwachsen wird und Zulieferer wie Schaeffler einsehen, dass ein Auto für 500.000 Kilometer eben doch mehr braucht als nur gute Absichten – was für ein Triumph der Nachhaltigkeit, dass wir jetzt mit Reparaturkits das Versprechen der „Wartungsfreiheit“ retten müssen, während die EV-Clinic beim BMW i40 schon das nächste Highlight entlarvt - die glorreiche Rückkehr der Kohlebürsten, die sich im Motor zu Staub zermahlen und uns trotz High-Tech-Fassade wieder mit dem banalen Verschleiß-Elend einer alten Bohrmaschine konfrontieren, nur damit wir die Kiste nicht vorzeitig als Elektroschrott begraben müssen. Hoch lebe die Ingenieurskunst, wenn sie endlich eine ressourcenschonende Entwicklung nicht nur plant, sondern auch konsequent umsetzen darf!
Antworten

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Limitierte sonderedition pv5 cargo mit wuerth handwerkerausbau
Nutzfahrzeug

Kia bringt limitierte Sonderedition des PV5 zum Würth-Jubiläum

vor 3 Stunden veröffentlicht
Caetanobus ecity gold elektrobus electric bus stcp porto portugal
Nutzfahrzeug

Porto: STCP nimmt 20 E-Busse von CaetanoBus in Betrieb

vor 5 Stunden veröffentlicht
Panel talk live november
Video - 62:45 minAutomobil

Zwischen Subvention und Systemwandel: Wohin steuert die Elektromobilität 2026?

30.12.2025