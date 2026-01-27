BMW liefert vorab erste iX3 an Kunden aus

Der neue BMW iX3 wurde im September vorgestellt, im Oktober lief dann die Serienproduktion im neuen BMW-Werk im ungarischen Debrecen an. Dabei hat der elektrische Mittelklasse-SUV für BMW eine sehr hohe Bedeutung für die elektrische Transformation, denn der iX3 ist das erste Modell auf Basis der Architektur Neue Klasse.

In seiner BMW-Welt in München hat der Hersteller bei einem exklusiven Event noch vor dem offiziellen Marktstart die ersten Fahrzeuge an Kunden überreicht. Darunter waren auch Prominente wie die Schauspieler Kostja Ullmann und Christoph Maria Herbst sowie das Model Lena Gercke, die zugleich seit mehreren Jahren als BMW-Werbegesicht aktiv ist.

Wie berichtet, kommt der iX3 bereits jetzt sehr gut bei Kunden an, obwohl bislang nur „blinde Bestellungen“ ohne Probefahrt möglich sind. BMW-Vertriebsvorstand Jochen Goller sagte nun bei dem Event in München: „Schon jetzt ist das Kunden-Interesse für den BMW iX3 überwältigend: Seit der Weltpremiere auf der IAA im September 2025 war jedes dritte bestellte vollelektrische BMW-Fahrzeug in Europa ein BMW iX3. Deshalb beschleunigen wir den Hochlauf der Produktion und starten deutlich früher mit einer zweiten Schicht.“

Die europaweite Markteinführung für den BMW iX3 soll am 7. März stattfinden. Ab diesem Zeitpunkt sollen die Fahrzeuge bei den BMW-Händlern zur Besichtigung und für Probefahrten bereitstehen sowie natürlich zur Bestellung. Die Preisliste beginnt bei 68.900 Euro für den BMW iX3 50 xDrive mit Allradantrieb. Weitere Varianten sollen folgen, es wird u.a. über ein Einstiegsmodell für rund 60.000 Euro spekuliert.

Der BMW iX3 und die Architektur Neue Klasse bedeuten einen technologischen Quantensprung für BMWs Elektromobilität: Der E-SUV kombiniert je nach Konfiguration bis zu 805 km WLTP-Reichweite aus einem 108 kWh-Batteriepaket mit 800-Volt-Technik und bis zu 400 kW Schnellladung (0–80 Prozent in ca. 21 Minuten). Der iX3 unterstützt bidirektionales Laden (V2H/V2G/V2L) und nutzt eine neue digitale Architektur mit vier „Superbrain“-Hochleistungsrechnern. Dabei ermöglicht die Antriebs- und Fahrdynamikregelung „Heart of Joy“ eine besonders hohe Dynamik und Präzision im Fahrverhalten.

bmwgroup.com