Thailand mit 80 Prozent Zuwachs bei E-Autos

Laut dem Verband der Thailändischen Industrie (FTI), dem wichtigsten Branchenverband der thailändischen Automobilindustrie, wurden 2025 im Inland 621.166 Fahrzeuge (ohne Motorräder) über alle Antriebsarten hinweg verkauft, ein Plus von 8,47 Prozent gegenüber 2024. Davon entfielen 120.301 Einheiten (19,37 Prozent) auf batterieelektrische Modelle.

Das sind 80 Prozent mehr als die 66.732 E-Autos im Jahr 2024 – ein ziemlicher Turnaround also, denn noch 2024 hatte es einen Rückgang von 9,3 Prozent gegenüber 2023 gegeben. Die E-Autos trugen 2024 noch 11,85 Prozent zum Gesamtabsatz von 572.675 Fahrzeugen (ohne Motorräder) bei, was einem Minus von 26,18 Prozent gegenüber 2023 entsprach.

Darüber hinaus wurden 2025 immerhin 726 batterieelektrische Pick-ups verkauft, im Vergleich zu keinem einzigen im Vorjahr. Eine weitere wichtige Verbesserung im Jahr 2025 war der deutliche Anstieg der Produktion von vollelektrischen Fahrzeugen, der zu einer erheblichen Reduzierung der Importabhängigkeit in diesem Segment führte. Das Land produzierte im vergangenen Jahr 70.914 batterieelektrische Autos, was einem Anstieg von über 630 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dazu trug u.a. die 2025 eröffnete Fabrik von Changan in Thailand bei. Zum Vergleich: Die heimische Produktion von reinen Elektroautos hatte 2024 bei lediglich 9.688 Einheiten gelegen.

Mit steigender Produktion begann Thailand 2025 auch mit dem Export von batterieelektrischen Pkw und Pick-ups. Das Land exportierte 12.695 Elektroautos und 363 elektrische Pick-ups, was 1,36 Prozent bzw. 0,04 Prozent der gesamten Fahrzeugexporte (935.750 Einheiten ohne Motorräder) entsprach. So hatte z.B. BYD im Sommer 2024 ein Werk in Thailand eröffnet und verwendet einen Teil der dort hergestellte Fahrzeuge seit 2025 für den Export.

Neben rein elektrischen Fahrzeugen gewinnen auch teilelektrische Fahrzeuge in Thailand an Bedeutung. Im Gegensatz zu 2024 übertrafen die Verkaufszahlen von Hybridfahrzeugen 2025 die von reinen Verbrennern. Die Verkaufszahlen von Pkw mit Verbrennungsmotor sanken um 16,87 Prozent auf 128.893 Einheiten, während die Verkaufszahlen von Hybridfahrzeugen um 24 Prozent auf 146.059 Einheiten stiegen.

Plug-in-Hybridfahrzeuge verzeichneten in Thailand 2025 ein Wachstum von 260,56 Prozent gegenüber dem Vorjahr mit 8.621 verkauften Einheiten. Elektrofahrzeuge mit erweiterter Reichweite (EREVs) tauchten erstmals in den Verkaufszahlen auf: 971 Pkw und 19 Pick-ups wurden im Berichtsjahr abgesetzt. Der FTI geht davon aus, dass Elektrofahrzeuge auch 2026 einer der wichtigsten Wachstumstreiber der thailändischen Automobilindustrie bleiben werden.

Dieser Artikel von Sagar Parikh erschien zuerst in der internationalen Ausgabe von electrive.