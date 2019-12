Swobbee kooperiert mit Tankstellen-Betreiber Sprint

Die GreenPack-Marke Swobbee hat eine neue Kooperation mit Sprint geschlossen. Der Tankstellen-Betreiber mit regionalem Schwerpunkt in Berlin, Brandenburg und Sachsen und das Berliner Unternehmen erproben gemeinsam, wie die Batteriewechsel-Stationen in eine bestehende Tankstelleninfrastruktur integriert werden können.

Zunächst werden an Sprint-Tankstellen in der Berliner Innenstadt drei Swobbee-Stationen errichtet, die erste steht laut den Fotos schon. Mit den Wechselakkus aus den Stationen können die leeren Akkus aus E-Cargobikes, E-Rollern etc. gegen volle getauscht werden. Davon sollen nicht nur Privatkunden profitieren, sondern auch Logistiker, Sharing-Anbieter, Handwerker und lokale Unternehmen dazu motiviert werden, Verbrenner durch lokal emissionsfreie E-Fahrzeuge zu ersetzen. Mit den Wechselstationen entfalle für diese Zielgruppe die Investition in Infrastruktur, so Swobbee.

Soweit ist das Wechselsystem des Berliner Startups bekannt. Swobbee arbeitet bereits mit Tankstellen-Betreibern zusammen, nach den deutlich größeren Ketten Aral und Total ist Sprint die dritte Kooperation in diesem Bereich. „Mit Aral und Total werden wir nach erfolgreichen Testphasen unsere Zusammenarbeit ausbauen und ich bin sehr zuversichtlich, dass dies auch im Fall von Sprint so sein wird“, sagt Tobias Breyer, CMO bei Swobbee.

Volker Kretschmer, Geschäftsführer der Sprint Tank GmbH, hat nach eigenen Angaben der neue „sehr spannende und zukunftsträchtige“ Ansatz von Swobbee überzeugt, die Kooperation einzugehen. Bei den Zielen zeigt er sich ergebnisoffen. „Wir befinden uns in einem Prozess des Lernens und Herausfindens, was Kunden sich von ihrer Tankstelle hinsichtlich neuer Mobilitätskonzepte wünschen und an welchen weiteren Dienstleistungen sie interessiert sind“, sagt Kretschmer.

Swobbee selbst will im kommenden Jahr den bundesweiten Aufbau seiner Akkuwechsel-Infrastruktur aufbauen. So sollen etwa in Freiburg, Stuttgart, Frankfurt und Bochum neue Stationen entstehen. Weitere Details hierzu nennt das Unternehmen aber noch nicht.

