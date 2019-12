Jahresrückblick: Die beliebtesten Videos aus 2019

Von der Produktion des VW ID.3 in Zwickau über eine Ausfahrt mit dem Mercedes EQC in Oslo bis zur Talkshow auf der Hannover Messe – auch 2019 hat der Branchendienst electrive.net wieder spannende Videos zur Elektromobilität produziert. Diese zehn Beiträge haben Ihnen am besten gefallen.

Schon seit der Gründung im Jahr 2011 setzt der Branchendienst electrive.net auf bewegte Bilder. 2019 haben wir im Vergleich zu den Vorjahren nochmal eine Schippe draufgelegt und mit unserer eMOTION-Show ein Branchenfernsehen gestartet, das hinter die Kulissen der Elektromobilität blickt. Auch unsere bewährten Videointerviews haben großen Anklang gefunden. Zum Ende des Jahres haben wir mal in die Statistiken geschaut und zeigen Ihnen hier jene zehn Clips, die am häufigsten angeschaut wurden. Viel Spaß mit dem filmischen Jahresrückblick!

* * *

Platz 1 – eMOTION #11 über die Produktion des VW ID.3 in Zwickau: Der Volkswagen ID.3 wurde im September auf der IAA enthüllt. Wir konnten schon vor der Premiere das Werk in Zwickau besuchen, wo VW unter Hochdruck die Belegschaft auf Elektromobilität eingestimmt und die Produktion des ersten MEB-Stromers vorbereitet hat. Kein Wunder, dass diese eMOTION-Folge denn auch das meistgesehene Video des Jahres 2019 war.

* * *

Platz 2 – Batterie vs. Brennstoffzelle – „electrive talk“ auf der HMI: VW-Chef Herbert Diess hatte Anfang des Jahres eine Debatte um Technologieoffenheit angestoßen. Auf der Hannover Messe haben wir mit Experten diskutiert, ob Elektroautos mit Batterien oder Wasserstoff-Mobile mit Brennstoffzelle das Mittel der Wahl sind, um die Emissionen im Verkehr zu senken.

* * *

Platz 3 – VW-Vorstand Jürgen Stackmann: „Wir sind konvertiert!“ Mit dem Pre-Booking der Launch-Edition ID.3 1ST hat Volkswagen im Frühjahr in Berlin sein erstes MEB-Elektroauto auf den Weg zum Kunden geschickt. Wir haben bei der Gelegenheit mit Jürgen Stackmann, dem Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen, über die elektromobile Markteroberung des Autokonzerns gesprochen.

* * *

Platz 4 – eMOTION #7 unterwegs mit dem Mercedes EQC in Oslo: In Oslo konnten wir das Elektroauto im SUV-Format im Frühjahr erstmals fahren. Die Erlebnisse gibt es seitdem in unserer eMOTION-Ausgabe – inklusive spannender Interviews und Eindrücke vom Elektro-Feeling im eMobility-Musterland Norwegen.

* * *

Platz 5 – Jörg Grotendorst von ZF über Antriebe für E-Fahrzeuge: Es läuft rund für Jörg Grotendorst. Der Manager leitet bei ZF Friedrichshafen die Division E-Mobilität und konnte dabei 2019 einige große Aufträge an Land ziehen. Auf der IAA haben wir mit ihm über den Durchbruch des elektrischen Fahrens, die Volumen-Fertigung von Plug-in-Hybriden und neue Antriebskonzepte für reine Elektroautos gesprochen.

* * *

– ANZEIGE –









* * *

Platz 6 – Martin Roemheld über Ladelösungen von Volkswagen: Martin Roemheld, Head of e-Mobility Services von Volkswagen, hat uns auf der IAA verraten, wie er die Käufer des VW ID.3 mit Ladeinfrastruktur versorgen will. Offensichtlich hat Volkswagen aus der Vergangenheit gelernt – und das Laden zum Vorteil des Kunden vollständig mitgedacht.

* * *

Platz 7 – So sieht ein Tesla-Supercharger mit CCS aus: Das Tesla Model 3 ist bekanntlich mit dem Schnellladesystem Combined Charging System (CCS) ausgestattet. In dem Zuge rüsteten die Kalifornier die hiesigen Supercharger-Standorte mit einem zweiten Kabel aus. Im Januar haben wir einen filmischen Eindruck von den umgebauten Superchargern ins Netz gestellt.

* * *

Platz 8 – Interview mit Frank Jordan über den Opel Corsa-e: Opel elektrifiziert bekanntlich den Corsa – und steigt mit der PSA-Gruppe ins Elektro-Volumen ein. Doch wie viel Opel steckt im neuen Corsa-e? Und was kann seine Multi-Energie-Plattform e-CMP wirklich leisten? Frank Jordan, Direktor Advanced Engineering bei Opel, hat uns am Rande der IAA aufgeklärt.

* * *

Platz 9 – eMOTION #1 mit VW, e.GO Mobile, Energie 360° und BMW: Mit dieser Folge haben wir Premiere gefeiert: Mit eMOTION, der neuen eMobility-Show von electrive.net, gehen wir seitdem regelmäßig auf Sendung! Gestartet sind wir mit spannenden E-Fahrzeugen und ihren Machern vom Genfer Autosalon. Mit dabei sind VW, e.GO Mobile, Energie 360° und BMW.

* * *

Platz 10 – Interview mit Mathias Pillin über Elektromobilität bei Bosch: Bei Bosch erfreut man sich mit Blick auf elektrifizierte Antriebe seit Anfang 2018 an Aufträgen im Wert von etwa 13 Milliarden Euro. Auf der IAA haben wir uns mit Dr. Mathias Pillin, Head of eMobility der Autosparte, getroffen. Er berichtet, mit welchen Komponenten Bosch das Geschäft der Zukunft machen will.

* * *

Das war der filmische Jahresrückblick 2019 von electrive.net mit den zehn beliebtesten Videos. Die nachrichtliche Version mit den zwölf meistgelesenen Beiträge aus jedem einzelnen Monat des Jahres 2019 finden Sie hier.