Toyota-Konzern entwickelt neuen BZ-Lkw

Der japanische Autobauer Toyota und seine Nutzfahrzeug-Tochter Hino Motors entwickeln einen Brennstoffzellen-Lkw auf Basis des Hino Profia. Dabei kommt Technologie zum Einsatz, die Toyota für die nächste Generation des Mirai entwickelt hat.

Das Fahrgestell des Profia wurde einer Toyota-Mitteilung zufolge speziell für den Einsatz als Brennstoffzellenfahrzeug angepasst, detaillierte Umbauten werden jedoch nicht genannt. Nur so viel: „Umfassende Gewichteinsparungen“ sollen eine hohe Ladekapazität ermöglichen. Der knapp 12 Meter lange Profia soll dabei auf eine Gesamtgewicht von 25 Tonnen kommen.

Durch zwei Brennstoffzellen-Stacks, die bereits für die nächste Generation des Toyota Mirai entwickelt wurden, beträgt die Reichweite voraussichtlich 600 Kilometer. Angaben zur Leistung des BZ-Antriebs macht Toyota bisher nicht, es gibt auch keine Angaben zur Größe und Position des Wasserstoff-Tanks. Die Japaner hatten im Herbst 2019 die zweite Generation des Mirai vorgestellt, dabei jedoch kaum technische Details zum Antrieb veröffentlicht. Dank größerer Wasserstofftanks und einer optimierten Brennstoffzelle soll die Reichweite 30 Prozent höher ausfallen als beim Vorgänger – keine dieser Angaben lässt sich jedoch auf den nun gezeigten H2-Lkw übertragen. In Produktion gehen soll der Mirai in diesem Herbst – bis dahin wird Toyota wohl auch mehr Daten nennen.

In der Mitteilung geht Toyota vor allem auf die Herausforderungen des Schwerlastverkehrs in Japan ein – Schwerlast-Lkw machen demnach etwa 60 Prozent der gesamten CO2-Emissionen von Nutzfahrzeugen in Japan aus. Mit dem Brennstoffzellen-Lkw will der Toyota-Konzern ein Fahrzeug entwickeln, das „Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Praxisnutzen“ in Einklang bringe. Ein Termin für eine mögliche (Klein-)Serienproduktion des BZ-Lkw wird in der Mitteilung jedoch nicht genannt.

