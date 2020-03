BYD gründet Submarke FinDreams

BYD hat eine neue Submarke namens FinDreams ins Leben gerufen, um das Geschäft mit E-Fahrzeugen zu stärken und die globale Expansion voranzutreiben. Zur neuen Marke gehören laut einem chinesischen Medienbericht wiederum fünf Tochterfirmen, die jeweils eigene technologische Bereiche abdecken.

Konkret handelt es sich dabei laut der „China Daily“ um die Bereiche FinDreams Battery, FinDreams Powertrain, FinDreams Technology, FinDreams Moduling und FinDreams Vision. Jeder dieser Bereiche wurde demnach als eigenes Unternehmen ausgegründet und ist auch verschiedene Schlüsselbereiche des Autobaus spezialisiert.

BYD erhofft sich von der neuen Struktur mehr Autonomie in den einzelnen Bereichen. Sie sind zudem Teil der „Go Global“-Strategie des Unternehmens, bei der unter der Submarke die Elektroautos von BYD auch außerhalb Chinas angeboten werden sollen.

Da sich das Wachstum der jeweiligen EV-Märkte in China und den USA zuletzt abgeschwächt hat, nehmen die Chinesen bei der Expansion auch zunehmend Europa in den Blick. BYD werde „die Zusammenarbeit mit Partnern in Europa in diesem Jahr weiter verstärken, um die Elektrifizierung europäischer Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs zu vertiefen“, so die „China Daily“. Vorrangig soll es dabei um Großbritannien und die Benelux-Staaten gehen.

Die Zeitung zitiert zudem Shi Jinman, Automobilanalystin bei Guotai Jun’an Securities, wonach BYD bereits 2017 erste Pläne zur Abspaltung des Komponentengeschäfts gefasst habe. „Die Etablierung der unabhängigen Marke kommt dem Unternehmen zugute, da der Schritt es einfacher macht, mehr Kunden aus dem In- und Ausland zu erreichen“, sagte sie. „Darüber hinaus können die Tochtergesellschaften in Übersee effizienter an Entscheidungen wie dem Bau lokaler Werke arbeiten.“

