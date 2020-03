Musk lernt schnell

Nach seinen erschreckend verharmlosenden Aussagen zur Covid-19-Pandemie bringt sich Elon Musk nun immer mehr ein, um die Situation zu verbessern. Zunächst kaufte Musk 1.255 Beatmungsgeräte in China ein und ließ sie nach Kalifornien liefern. Nun stellt er die Produktion um.

Jetzt wurde bekannt, dass Tesla in seiner Fabrik Fremont Beatmungsgeräte von Medtronic produzieren wird und dass auch die Gigafactory New York so bald wie möglich die Fertigung von Beatmungsgeräten aufnehmen soll. Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX konzentriert sich derweil auf die Herstellung von Handdesinfektionsmitteln und Atemschutzmasken, um diese u.a. an Krankenhäuser zu spenden.

