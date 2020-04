CHAdeMO 3.0 unterstützt Leistung von „über 500 kW“

Die CHAdeMO Association hat das mit dem China Electricity Council (CEC) gemeinsam entwickelte, neue Protokoll CHAdeMO 3.0 vorgestellt. Nach Angaben der Organisation wird der Ladestandard das DC-Laden mit einer Leistung von „über 500 kW“ ermöglichen.

Angesichts der CCS-Offensive – vor allem in Europa – treiben Japan und China gemeinsam die Weiterentwicklung und Integration ihrer Protokolle voran. Erstes Ergebnis dieser Kooperation: CHAdeMO 3.0, ein unter dem Arbeitstitel ChaoJi entwickelter Ladestandard der nächsten Generation. Im vergangenen Jahr hatten das CEC und die CHAdeMO Association bereits ein erstes Bild des neuen Ladesteckers gezeigt und davon gesprochen, dass der neue Ladestandard Leistungen von bis zu 900 kW ermöglichen soll.

In der aktuellen Mitteilung geben sich die Entwickler etwas moderater: Der Anschluss sei auf „über 500 kW“ und maximal 600 Ampere ausgelegt, heißt es. Die chinesische Version des neuen Ladestandards, die unter dem Kommunikationsprotokoll GB/T arbeiten wird, soll im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Ebenfalls 2021 sollen die ersten mit dem neuen Standard kompatiblen Fahrzeuge auf den Markt kommen – zuerst Nutzfahrzeuge, anschließend auch alle anderen Fahrzeugtypen.









Was den Stecker angeht, präzisiert die CHAdeMO Association, dass dieser leichter und kompakter sei und mit einem dünneren Kabel auskomme. Garanten dafür seien eine neue Flüssigkeitskühlung und der Wegfall des Verriegelungsmechanismus. Wichtig zudem: CHAdeMO 3.0-konforme Fahrzeuge werden abwärtskompatibel sein, sprich sie können auch weiterhin mit Ladegeräten der aktuellen Generation geladen werden – „CHAdeMO, GB/T und gegebenenfalls CCS“, unterstreicht die Organisation. Entweder per Adapter oder per Multistandard-Ladegerät.

Für alle, die noch nicht im Thema DC-Ladestandards stecken: Während in Europa, Nordamerika und einigen anderen Ländern das Combined Charging System (CCS) als Schnellladestandard definiert wurde, setzt Japan bisher auf CHAdeMO und China auf den eigenen GB/T-Standard. Tesla hingegen hat sich für eine eigene Variante entschieden. Eigens für den chinesischen Markt bauen die Kalifornier jedoch eine zusätzliche GB/T-Ladebuchse in die Stromer ein – so wie in Europa der CCS-Ladeanschluss zumindest beim Model 3 – für Models S und Model X kann ein Adapter geordert werden – verbaut wird.

CHAdeMO und GB/T teilen sich mehr als 90 Prozent des globalen Schnelllademarkts. Doch ihre derzeitige Dominanz sehen sie langfristig bedroht, denn CCS wird von großen Playern unterstützt. Die Entwicklung eines gemeinsamen neuen Standards darf also durchaus als Frontalangriff auf das CCS-Lager gewertet werden, das sich in der Charging Interface Initiative (CharIN) organisiert hat. Das spiegelt auch die Rhetorik in der neuen Mitteilung wider: „ChaoJi begann als bilaterales Projekt und hat sich zu einem internationalen Kooperationsforum entwickelt, das das Fachwissen und die Markterfahrung der wichtigsten Akteure aus Europa, Asien, Nordamerika und Ozeanien mobilisiert“, heißt es darin. Und „Es zeichnet sich ab, dass Indien dem Team demnächst beitreten wird. Und Regierungen sowie Unternehmen aus Südkorea und südostasiatischen Ländern haben ebenfalls ihr starkes Interesse bekundet.“

Das Tauziehen um die Standard-Hoheit ist im vollen Gange. Sowohl die CHAdeMO Association als auch das China Electricity Council betonen dabei den offenen Ansatz ihres Vorhabens, das explizit Raum für Vorschläge aus anderen Ländern lassen soll. Allerdings sind auch ein paar Dinge gesetzt: So wollen beide Partner weiterhin auf das Controller Area Network (oder CAN-Bus) setzen, das ein Standard für die Kommunikation innerhalb und zwischen Fahrzeugen und Ladegeräten ist und das CHAdeMO und GB/T schon heute gemeinsam haben.

