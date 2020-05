MOIA nimmt regulären Betrieb in Hamburg wieder auf

Nachdem Moia wegen der Corona-Pandemie seinen Betrieb in Hamburg und Hannover vorübergehend eingestellt hatte, steht nun der Termin für den Neustart in Hamburg fest: Moia wird am 25. Mai seinen regulären Betrieb in der Hansestadt wieder aufnehmen.

Zudem wird der zum VW-Konzern gehörende Ridepooling-Dienst sein Geschäftsgebiet in Hamburg um die Stadtteile Billstedt und Billbrook erweitern. In Hannover ist der Termin für einen Neustart von Moia allerdings noch offen.

Zwar erweitert der Ridesharing-Dienst sein Geschäftsgebiet in Hamburg, dennoch bleibt das Angebot zunächst eingeschränkt: Zum Start können nur fünf statt Passagiere mitfahren. Moia werde zudem bis zu 170 Fahrzeugen gleichzeitig einsetzen und die Flottengröße flexibel an die tatsächliche Nachfrage anpassen. Vor dem vorübergehenden Einstellen des regulären Betriebs waren rund 330 Fahrzeuge auf der Straße. Zum Start kehren rund 800 Mitarbeiter der Moia Betriebsgesellschaft in Hamburg an ihre Arbeitsplätze zurück. Die Kurzarbeitsregelung werde aber zu 50 Prozent beibehalten.

Moia hatte zum ersten April den regulären Betrieb im Zuge der Corona-Pandemie vorübergehend eingestellt. Stattdessen verstärkt Moia seit dem 1. April mit 100 Fahrzeugen und im Rahmen der Corona-Maßnahmen der Stadt Hamburg den Nachtverkehr der Hansestadt. Mit der Wiederaufnahme des regulären Betriebs am 25. Mai endet zugleich der Nachtbetrieb im Auftrag der Stadt Hamburg.

Unklar ist hingegen der „Neustart“ in Hannover: Einen Termin für den Start gibt es offenbar noch nicht. „Dazu können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen“, teile eine Unternehmenssprecherin gegenüber der „HAZ“. Man wolle zunächst in Hamburg „Erfahrungen mit dem Wiederhochfahren sammeln, und wir werden dann sehen, was wir davon auf Hannover übertragen können“, erklärte die Sprecherin.

