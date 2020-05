BYD liefert 15 Elektrobusse in Madrid aus

BYD hat in dieser Woche 15 Elektrobusse in die spanische Hauptstadt geliefert. Die neuen E-Bussen ersetzen bisher eingesetzte Dieselbusse und werden auf der Linie 52 zwischen der Puerta del Sol und Santamarca in Betrieb gehen.

Die elektrischen 12-Meter-Busse waren vor einem Jahr vom ÖPNV-Betreiber EMT Madrid bestellt worden. Die Umstellung ist Teil des Plans, bis 2022 alle Diesel-Busse in der Flotte von Empresa Municipal de Transportes (EMT) auszumustern. Bis zum Jahr 2027 soll die EMT-Busflotte zu einem Drittel aus Elektrobussen und zu zwei Dritteln aus Bussen mit Gas-Antrieben bestehen. Derzeit umfasst die Flotte vom EMT 2.100 Fahrzeugen – es geht also um rund 700 Elektrobusse in den kommenden Jahren.

Der ÖPNV-Betreiber aus Madrid setzt dabei auf mehrere Bus-Hersteller. Im Februar hatte EMT die erste „Línea Cero“ eingeweiht, die ausschließlich von Elektrobussen bedient wird – und zwar mit Fahrzeugen des spanischen Herstellers Irizar. Im März folgte eine zweite „Línea Cero“. Auf diesen beiden Linien sind die Fahrten für Passagiere derzeit noch kostenlos – zu der Linie 52 gibt es keine derartigen Aussagen.

Laut Madrids Bürgermeister José Luis Martínez Ameida sollen die 15 neuen E-Busse die beiden ersten E-Linien miteinander verbinden. Ansonsten war Ameida in der Mitteilung darauf bedacht, auf die Sicherheit der öffentlichen Verkehrsmittel in der Corona-Krise hinzuweisen. „Der Stadtrat von Madrid setzt sein Engagement für nachhaltige Mobilität fort – insbesondere nach der Coronavirus-Pandemie“, so Ameida. „Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen werden für alle Personen getroffen, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen.“

